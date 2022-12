Odpustki

Ko je oni dan revija Finance Manager objavila lestvico najbogatejših Slovencev in pri tem sramežljivo ugotovila, da je vrh bogataške piramide še bogatejši kot leto pred tem, je v oči padlo predvsem dejstvo, kako se je med top 5 najbogatejših izstrelil Boštjan Bandelj s svojim trgovcem z emisijskimi kuponi Belektron, ki je lani ustvaril kar 77,8 milijona evrov čistega dobička. Mislim, nič ni narobe, če človek obogati, da lahko potem okoli razlaga, kako »ni vse v denarju« in kako te »pehanje za denarjem v bistvu siromaši«, a kdo bi si mislil, da več kot 450 let po tem, ko je Cerkev prepovedala prodajo odpustkov – odlok papeža Pija V. je ponovno prepovedal prodajanje odpustkov za denar oziroma sploh kakršno koli povezavo odpustkov z denarnimi zadevami – nekdo obogati prav s tem. S (pre)prodajo (dobesedno) usranih odpustkov.