Dobrovoljstvo širi sporočilo, da je dobro še prisotno med ljudmi

5. december je mednarodni dan prostovoljstva, ki postaja vse bolj prepoznano kot sestavina socialnega kapitala države, iniciativ in delovanja za zmanjševanje posledic negativnih družbenih dogajanj, pa tudi bolezenskih in podnebnih sprememb, ki ogrožajo človekovo varnost in dobrobit. V sedanjem času pa se prostovoljstvo vse bolj usmerja tudi v socialni aktivizem in postaja agens sprememb. Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva in evropskem letu mladih je Slovenska filantropija organizirala forum Vključenost in raznolikost mladih prostovoljcev. V članku povzemam misli iz svojega govora na forumu.