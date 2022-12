Chamoy Thipyaso, Tajska

Kot rečeno, težko se je odločiti, katere zaporne kazni so daljše in katere veliko daljše, a zdi se, da je vsaj v številkah najvišja kazen doletela nekdanjo visoko uslužbenko tajske uprave za nafto. Obsodili so jo na 141.078 let zapora. Tako visoko kazen je dobila, potem ko so razkrili, da je organizirala in vodila piramidno shemo, s katero je ogoljufala več kot 16.000 tajskih državljanov, na njeno nesrečo tudi nekaj članov nedotakljive kraljeve družine. Chamoy Thipyaso, rojena leta 1940, je bila obsojena leta 1989, potem ko so ugotovili, da si je od leta 1968 do leta 1984 s skladom Mae Chamoy prigoljufala okoli 300 milijonov dolarjev. Goljufivka je imela seveda dobre zveze v državnih organih, o čemer priča tudi njena kazen. Res je bila obsojena na skoraj neverjetno kazen več kot 140.000 let, s katero si je zagotovila tudi častno omembo v Guinnessovi knjigi rekordov, a spretna podjetnica je sedela zgolj sedem let, 11 mesecev in pet dni. Očitno se je v zaporu lepo obnašala. Sicer pa je bila na Tajskem, ko so jo obsodili, najvišja kazen za goljufijo 20 let.