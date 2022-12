Izostanek karizmatičnih

Če kak poklic ni dosmrten oziroma katera funkcija ni večna, je to položaj selektorja nogometne reprezentance. Katere koli. Ne prevelik spodrsljaj je potreben, pa si kot selektor bivši, kajti kar zadeva nogometne reprezentance, je selektorjev pregovorno toliko, kot je prebivalcev države. Do sedaj je naslov svetovnega prvaka osvojilo dvajset selektorjev, samo eden pa je bil prvak dvakrat. Italijan Vittorio Pozzo, ki je Italijo vodil med letoma 1934 in 1938.