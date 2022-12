Prilika o čustvih

Gospodu Alešu iz sosednjega vhoda ne manjka veliko do osemdeset let. Nedavno mu je umrla žena, sam je pred letom ali dvema utrpel možgansko kap, ki mu je oslabila polovico telesa, tako da se v zunanjem svetu giblje s pomočjo rolatorja, hojice na štirih kolesih. Živi sam, nihče ga ne spremlja, ko proti tržnici potiska svoj pripomoček, opremljen s kovinsko košaro, v kateri je na poti nazaj nekaj zelenjave, sadja in neprozornih vrečk, ki dokazujejo, da gospod Aleš vztraja pri samostojnem življenju. Razen vljudnega vprašanja, kako gre, in odgovora, da nekako gre, se ga ne upam vprašati, kako poteka njegovo vsakdanje življenje. Ustvarjam si različne podobe, kako si pripravlja hrano ali se prha; v kabini ima verjetno sedež. Na tri cepljenja proti covidu se je v kilometer oddaljen zdravstveni dom odpravil peš, kar mu je vsakokrat vzelo vse dopoldne.