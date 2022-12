Davor Janjić (1969–2022): Metka, Seada ni več

Nikoli se nisva pogovarjala o Outsiderju, kar mi je bilo pri tebi všeč. Med drugim. Zate je bil to samo še en film več, zame pa zgolj epizoda. Čeprav sva se v filmu pošteno sprla in je skoraj prišlo do pretepa med slovenskim pankerjem in vojakom jugoslovanske armade, sva v življenju, lahko bi rekel, nosila enak dres. Ko si se preselil v Ljubljano, je bilo, kot bi bil od nekdaj tu, kar je bilo na neki način tudi res.