Volitve brez možnosti izbire

Po nedavnih lokalnih volitvah je presenetila izjava opazovalne misije Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti, ki deluje kot svetovalno telo pri Svetu Evrope, njeno osnovno poslanstvo pa je utrjevanje demokracije na lokalni in regionalni ravni. Misija je sicer podala več priporočil, izstopalo pa je tisto, da bi v Sloveniji lahko začeli razmišljati in razpravljati o morebitni omejitvi županskih mandatov na dva mandata. Opazovalci so namreč opazili, da kar v 51 občinah ljudje pravzaprav niso imeli prave izbire oziroma so lahko na glasovalnem lističu na županskih volitvah obkrožili le eno ime. Opozorili so na dejstvo, da je na lokalni ravni izjemno težko zamenjati župana, neomejeni županski mandati pa da omejujejo tudi možnosti za mlajše generacije v politiki, so poudarili v izjavi. Delegacija Sveta Evrope naj bi 5. decembra objavila prve ugotovitve o poteku letošnjih lokalnih volitev, v prvih mesecih prihodnjega leta pa naj bi opravili razpravo in poročila posredovali slovenski vladi.