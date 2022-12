Konec prehodnega obdobja

Z vidika delujoče ustave je zanimivo opazovati hitro spreminjanje stališč zmagovalcev in poražencev na volitvah in referendumih. Pri tem velja upoštevati, da se lahko največ naučimo iz porazov in da se največje napake dogajajo v času zmagoslavja. Zelo hitro se na primer spremeni odnos do referenduma glede na to, ali je nekdo na oblasti in postane do referendumov zadržan, ali pa je pristal v opoziciji in si želi pogostejših referendumov. Programske usmeritve, še bolj pa način delovanja, se začno prilagajati novim razmeram.