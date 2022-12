Troboj za olimpijske kroge

Slovenski šport čakajo 16. decembra izjemno pomembne volitve za predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ). Bogdan Gabrovec po osmih letih zapušča predsedniški položaj, ki je po novem omejen na tri mandatna obdobja (dvanajst let). Pred Gabrovcem je bil od ustanovitve naprej predsednik pokojni Janez Kocijančič. Za funkcijo prvega moža krovne športne organizacije se potegujejo sedanja podpredsednika krovne športne organizacije Tomaž Barada in Janez Sodržnik ter gospodarstvenik Franjo Bobinac. Vsi trije kandidati so znana funkcionarska imena slovenskega športa.