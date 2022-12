Zahodna Koreja

Šestdeset tisoč navijačev na tribunah je bilo na nogah, milijarde ljudi so si pred televizorji živčno grizle nohte, na semaforju pa je bilo še naprej 0:0. Tako je bila videti drama na Ellis Park Stadiumu v Johannesburgu 15. junija 2010 v zadnji minuti finala svetovnega nogometnega prvenstva v Južnoafriški republiki med petkratnim svetovnim prvakom Brazilijo in majhno junaško Demokratično ljudsko republiko Korejo, medtem ko je ves svet gledal v madžarskega sodnika Viktorja Kassaija in čakal, da bo videl, za koliko bo podaljšal tekmo.