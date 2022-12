Svoje izkušnje je opisala v knjigi Južno od konca sveta, kjer noč traja štiri mesece in ima topel dan 50 stopinj Celzija. Leta 2020 je vpisala doktorski študij na univerzi v Innsbrucku, kjer se ukvarja z vesoljsko medicino, sodeluje pa tudi z Inštitutom za vesoljsko medicino in fiziologijo v Toulousu v Franciji. Konec novembra je Evropska vesoljska agencija sporočila, da se je kot rezervna astronavtka uvrstila v 17-člansko ekipo, ki so jo izbrali med 22.500 kandidatkami in kandidati, prijavljenimi na lanski razpis. S petimi od njih bo vesoljska agencija podpisala pogodbe o zaposliti in jih spomladi prihodnje leto poslala na intenzivno izobraževanje, tisti, ki so v rezervi, pa se bodo udeležili osnovnega treninga šele takrat, ko se bo pokazala realna možnost, da lahko poletijo v vesolje.