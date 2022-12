Indonezijska vlada je zato leta 2019 sklenila, da preseli prestolnico na bližnji otok Borneo in na območju, ker sedaj zaradi tega pospešeno sekajo gozdove, zgradi Nusantaro, novo glavno mesto Indonezije. Parlament je te namere v začetku tega leta odobril, leta 2024 se bodo vlada in vse državne institucije preselile na sosednji otok. In okoli 200.000 prebivalcev Džakarte. »Takšna nova prestolnica prav nič ne pomaga prebivalcem v trenutni situaciji,« namero kritizira arhitektka Elisa Sutanudjaja, ki projekt označuje kot elitaren, saj se večina prebivalcev Džakarte, ki skupaj s predmestji premore več kot 34 milijonov prebivalcev, ne bo mogla ali hotela preseliti, še posebno ne najrevnejši, ki jih trenutne razmere v njihovih preprostih bivališčih, kočah ob obali morja in na bregovih reke tudi najbolj prizadenejo. Sutanudjajeva je ena tistih, ki svojega mesta nočejo prepustiti usodi, zato pravi, da je treba poiskati inovativne rešitve in se prilagoditi nastali situaciji. Vlada, ki je na silo selila prebivalce revnih okrožij v blokovska naselja na obrobje mesta, pri tem ni bila uspešna. Sutanudjajeva se je zadeve lotila drugače in k načrtovanju pritegnila tiste, ki so jih hoteli izseliti. Na območju, kjer so živeli dotlej, je nastal projekt neke vrste vertikalne vasi, štirinadstropnih blokov, ki so zasnovani tako, da so bivalni prostori dovolj visoko, da so varni pred poplavami, hkrati pa imajo več skupnih prostorov in omogočajo način življenja, kakršnega so priseljenci z ruralnih območij vajeni.