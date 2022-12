Podoba močnega in avtonomnega moškega, ki nikdar ne joka, ki mu čustva niso dovoljena, razen nasilja in spolnega poželenja, se sicer v zadnjem času problematizira, a se v resnici nihče ne loti tega, da bi jo skušal tudi spremeniti. Henry Murrain je preučeval mačizem, delal nato za nevladno organizacijo in pristal v mestni upravi kolumbijske prestolnice, za katero pravi, da je v zadnjih desetletjih na številnih področjih močno napredovala, le pri nasilju nad ženskami oziroma pri nasilju v družini se stanje ni bistveno izboljšalo. Murrain je prepričan, da zato, ker se doslej nihče ni ukvarjal z moškimi, kar se mu zdi svojevrsten absurd. Zato skuša to spremeniti. Najprej je s svojo ekipo vzpostavil Linea Calma, telefonsko številko, ki jo lahko pokličejo možje v stiski. Izkazalo se je, da so pogosto poklicali tisti, ki so bili tik pred tem, da pretepejo svojo ženo ali partnerico. Vsak dan do poznih večernih ur je na tej številki ekipa enajstih psihologinj, ki skušajo situacijo umiriti in klicajočim predstaviti alternative, kako lahko upravljajo s svojimi čustvi. S tem namenom je Henry Murrain sprožil tudi projekt z imenom Hombres al Ciudado, neke vrste šolo za moške, kjer se učijo govoriti o svojih čustvih, jih upravljati, učijo se spreminjati vzorce svojega vedenja do žensk in izstopiti iz tradicionalne moške vloge. Kljub temu da se v mestu njegovi projekti soočajo z ostro kritiko desničarjev, ki mu očitajo, da hoče moške poženščiti, na drugi strani pa feministk, ki menijo, da bi bilo bolje denar porabiti za žrtve, ankete, s katerimi spremljajo tiste, ki so se izobraževanja udeležili, kažejo, da je projekt uspešen.