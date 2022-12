Zato Oslo potrebuje tudi dobro delujoč javni promet in ta naj bo takšen, da ne bo dodatno onesnaževal okolja in zastrupljal zraka ob morju ležeče prestolnice, je cilj Stavove. Velik del te naloge bo norveško glavno mesto doseglo že konec prihodnjega leta, ko bo kot prva zahodnoevropska prestolnica vsa vozila javnega mestnega prometa zamenjala s tistimi na električni pogon. V mestnem proračunu je za zamenjavo 450 avtobusov na dizelski pogon z električnimi namenjenih 47 milijonov evrov, Stavova pa pravi, da se investicije v spremembo obrestujejo že zdaj, saj sta tako vzdrževanje kot tudi delovanje električnih avtobusov cenejši od dizelskih. Novi električni avtobusi so le začetek, mesto namerava postopoma do leta 2030 ves mestni promet preusmeriti na električni pogon. Poskusno že deluje tudi električni trajekt, temu pa sledi še pilotni projekt električnih taksi vozil z brezstičnim polnjenjem na indukcijskih ploščah.