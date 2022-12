Pakete s krvavo vsebino naj bi prejela ukrajinska veleposlaništva na Madžarskem, Nizozemskem, Poljskem, Hrvaškem in v Italiji ter trije konzulati Ukrajine na Češkem, Poljskem in v Italiji. Poleg tega naj bi do incidentov prišlo tudi pred stanovanjem ukrajinskega veleposlanika v Vatikanu in na veleposlaništvih v Kazahstanu in ZDA.

Po besedah Nikolenka je veleposlaništvo Ukrajine v Kazahstanu prejelo grožnjo z bombo, česar pa kasneje niso potrdili. Veleposlaništvo v ZDA naj bi prejelo kopijo do Ukrajine kritičnega članka, medtem ko je bilo stanovanje veleposlanika v Vatikanu tarča vandalizma. Domnevno naj bi pred njegov vhod nekdo nastavil človeško blato, poroča tiskovna agencija Reuters.

»Ker Ukrajine ne morejo ustaviti na diplomatskem področju, nas poskušajo ustrahovati,« je današnje incidente komentiral ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba. Zagotovil je, da ukrajinski diplomati svoje delo opravljajo naprej, in da so na vseh ukrajinskih predstavništvih v tujini okrepili varnostne ukrepe.

Češka policija je danes evakuirala ukrajinski konzulat v Brnu, potem ko je tja prispel paket, podoben pismom bombam, ki jih je nedavno prejelo več španskih politikov in institucij v Španiji. Kot je še dejal Nikolenko, naj bi večina današnjih pošiljk pripela iz Evrope.

Do novih incidentov je prišlo po tem, ko je bil v sredo v eksploziji pisma bombe lažje poškodovan uslužbenec ukrajinskega veleposlaništva v Madridu, dan zatem sta podobne pošiljke prejela vojaško letalsko oporišče španskih oboroženih sil in špansko obrambno ministrstvo. Teden prej je podobna pošiljka med drugim prispela tudi na naslov španskega predsednika vlade Pedra Sancheza.

Španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska je danes izjavil, da bi serija skupno šestih pisem bomb lahko bila povezana s špansko podporo Ukrajini v vojni z Rusijo. Španska obrambna ministrica Margareta Robles med sredinim obiskom v Ukrajini sicer ni posebej komentirala serije nevarnih pisem, je pa poudarila, da bo Španija še naprej stala na strani Ukrajine.