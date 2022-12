Sprehod po avtocesti

Ali res nihče več nič ne razmišlja? Niti za volanom, kjer lahko že trenutek nepazljivosti pomeni razliko med življenjem in smrtjo? Na Darsu so objavili posnetek nepremišljenih pešcev in voznikov, ki so na avtocesti izzivali usodo. Na odstavnem pasu se je prepovedano sprehajati, so zapisali poleg posnetka nekoga, ki je bil prav tam na sproščenem sprehodu. Pa tudi ustavljati se za počitek je prepovedano, so dodali ob posnetku več moških, ki so kombi parkirali na odstavnem pasu, oni pa šli le kakšen meter stran »odtočit«. To je nevarno, opozarjajo. Naravna selekcija, je pod objavo posnetka komentiral en uporabnik, drug pa je »glavne igralce« označil kar za idiote. V preteklosti so Darsove kamere zabeležile še smrtno nevarno fotografiranje mladostnikov sredi ceste, objavili pa še posnetke voznikov, ki so s svojih vozil izgubljali gume, kovčke, škatle, ležalnike, eden celo prikolico.

Na progo s smučmi, ne avtom!

Še malo manj pa nam je v uredništvu rubrike jasno, zakaj so pretekli konec tedna objestneži v kar dveh incidentih dirkali po tekaških progah in stadionu v nordijskem centru v Planici. Mislimo si, da verjetno zato, ker lahko in ker so bili prepričani, da jih nihče ne bo ulovil, ali pa da jim nihče nič ne more. Najhuje od vsega pa je to, da so bili med njihovimi vragolijami po snegu na progi tekači! Še dobro, da se ni zgodilo kaj hudega. Iz Planice so sporočili, da imajo večkrat kak tak obisk, a da so se z jeklenimi konjički doslej preganjali le po parkirišču, ne po progah. Koliko škode je nastalo, bo znano spomladi, ko bo izginil sneg, ocenjujejo pa jo na najmanj 20 tisoč evrov. Stroške bodo izterjali od povzročiteljev škode, v skrajnem primeru pa bodo sledila odškodninska tožba.

Lov na vlomilca

Prava drama se je pred dnevi odvila v Portorožu, ko je po mestu zavijal alarm. Prihajal je iz ordinacije, v katero je skušal vlomiti 46-letnik. Varnostnik ga je opazil in se pognal za njim, vmes pa uspel policistom še sporočati lokacijo njune (tekaške) trase. Na lov se je podalo več patrulj, nepridiprava so ulovili že v nekaj minutah. Sledila je še ena akcija, saj je varnostnik opazil, kako je osumljeni med begom nekaj vrgel v morje. Na pomoč so priskočili gasilci, ki so v morju odkrili vlomilsko orodje. Dramatično je bilo nekaj dni kasneje tudi v eni od trgovin v Kopru, kjer je 41-letnik vzel nekaj s police in šel mimo blagajne, ne da bi plačal. Pri tem ga je ustavila varnostnica, s katero pa ni želel sodelovati, so sporočili s policije, zato je večkrat zamahnil proti njej. Takrat se je v zadevo vpletel zunanji opazovalec in začel udrihati po osumljenem. Varnostnica ju je skušala ločiti, a so mir naredili šele policisti. Zaradi poškodb so v bolnico odpeljali tako varnostnico kot osumljenca.

Pristal v potoku

Bežanje pred policisti in napadi nanje so očitno postali nov slovenski šport. Blizu Otočca so policisti ustavljali voznika Alfe romeo s ponarejenimi registrskimi tablicami, ki se na luči in hupanje ni odzval. Le še hitreje je začel voziti. Dirjal je prek mostov, ustavil sredi ceste in z vzvratno vožnjo večkrat trčil v policiste. Spet je odpeljal in se skušal še večkrat zaleteti vanje, a na srečo neuspešno. V Dolenji vasi je zapeljal s ceste prek trave in pristal v potoku. Eden od osumljenih je potem skušal policiste še napasti, a so ga uspeli pravočasno obvladati. Podobno se je pripetilo v intervenciji v Novem mestu, kjer je moški zamahnil proti policaju in zgrešil. Pred tem je – sredi popoldneva – čisto pijan nadlegoval zaposlene v lokalu, kar je ubožca tako utrudilo, da je kar zaspal. Prebudila ga je šele prisotnost policistov, ki ga je izjemo ujezila. Umirili so ga s solzivcem in ga odpeljali v pridržanje.

Kdo je pohrustal vso gandžo?

Iz indijske države Uttar Pradesh prihaja nenavadna novica, povezana s podganami. Policisti so jih namreč okrivili, da so v njihovih prostorih požrle, no, uničile, kar 200 kilogramov konoplje, zaplenjene preprodajalcem. Šlo je za dokaze, ki bi jih morali predstaviti na sodišču. A podgan ni strah policije, prav tako pa jim ni mar za sodne postopke. Baje se je nekaj podobnega zgodilo že večkrat, v enem od primerov so uničile skoraj 400 kilogramov, v drugem pa neverjetnih 700 kilogramov marihuane. Pred leti pa naj bi v enem od skladišč popile na tisoče litrov alkohola. Ali je to bilo res, ali pa so jih krivično obtožili, ni znano.