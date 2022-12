Kako sploh pride do tega pojava? Predvsem mora biti pri tleh mrzel zrak, v višinah pa mora počasi dotekati toplejši. Kadar tako malo višje nastane plast zraka s pozitivno temperaturo, se snežinke, ki padajo z višin, v tej plasti stalijo, in ko padejo spet v mrzlo plast zraka pri tleh, se kapljice ohladijo in podhladijo (da, voda lahko v tekoči obliki obstaja tudi, če ima negativno temperaturo – v laboratorijskih idealnih pogojih lahko tudi pod –10, v naravi pa vsaj nekaj stopinj pod ničlo). Takoj ko padejo na tla ali ko trčijo v oviro (vejo, ograjo, avto ipd.) zmrznejo in tako se nabira ivje ali pa nastaja ledena skorja. Do poledice pa lahko pride tudi malce drugače. Ni nujno, da so kapljice podhlajene, samo tla oziroma objekti morajo biti res mrzli. Dokler imamo rosenje ali res rahel dež, lahko v tem primeru kapljice zamrznejo zaradi dovolj mrzle podlage. Ko pa dežuje dlje časa ali ko se dež nekoliko okrepi, prej ali slej toplejše kapljice stalijo tanko ledeno oblogo.

Zakaj so pred leti nastale tako debele ledne obloge, tako izrazit žled? Zato, ker je pri tleh pihal vzhodnik, ki je stalno dovajal mrzel zrak (z negativno temperaturo), nekoliko višje pa je pihal ne premočan južni in jugozahodni veter, ki je dovajal zrak z ne preveč pozitivno temperaturo. Tako so se nekaj dni vzdrževali pogoji za padavine in za nastanek žleda. Ponekod na prehodu z Notranjskega na Primorsko, kjer je bil južni veter premočan, je spihal hladni zrak in tam žleda ni bilo. Meje so bile presenetljivo ostre – dobesedno za ovinkom so se razmere tako spremenile, da ste iz praktično zaledenele pokrajine prišli v povsem nedotaknjeno, iz polomljenega gozda v povsem nepoškodovanega. x