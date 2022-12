Stavkajoči zahtevajo spremembo kolektivnih pogodb in uskladitev plač z inflacijo. Med njihovimi zahtevami je tudi uvedba minimalne plače, ki bi znašala najmanj 12 evrov neto na uro, zamejitev stroškov energije in zamrznitev cen osnovnih živil.

»Ob izrazitem poslabšanju gospodarskih razmer, ki je privedlo do splošnega zvišanja cen vseh osnovnih potrebščin ter računov za elektriko in plin, so se podpore, ki jih je uvedla prejšnja vlada, izkazale za nezadostne, prav tako pa tudi ukrepi nove premierke, ki gredo v isto smer,« so pred stavko sporočili sindikati.

Plače nižje kot pred 30 leti

Ob tem predstavniki zaposlenih poudarjajo, da se plače v Italiji ne zvišujejo in da so celo nižje kot pred 30 leti. Inflacija pa je v zadnjem času poskočila, zaradi česar se je več milijonov ljudi znašlo pod pragom revščine.

V javnem prevozu danes ne vozijo avtobusi, tramvaji in podzemna železnica. Predvsem v Rimu in Milanu je stavka ohromila promet, saj so se številni odpravili na pot z osebnimi avtomobili. Ker se je stavka večinoma začela po jutranji prometni konici, so številni sicer še lahko prišli na delo. Tudi zvečer naj bi bilo poskrbljeno, da bodo vozači lahko prišli domov.

Stavkajo tudi zaposleni v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Ves dan od polnoči do 23. ure stavkajo tudi zdravstveni delavci, ki so člani več sindikatov.

V številnih italijanskih mestih, med drugim v Rimu, Torinu, Genovi, Firencah, Neaplju in Palermu, so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa danes predvidena zborovanja.

Stavk v Italiji pa z današnjim dnem ne bo konec. Več sindikatov je že omenilo možnost stavk v tednu med 12. in 16. decembrom, 16. decembra pa naj bi se na ulice podali upokojenci, ki nasprotujejo varčevalnim ukrepom vlade.