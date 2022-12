Kot je v sredo povedal Stern, je bil začuden, ko je pobral hroščev kamen: »Bil je skarabej z jasno izrezljanim prizorom.« Učenci 8. razreda so bili nad najdbo navdušeni.

Skarabej je vrsta amuleta v obliki hrošča, ki izvira iz starega Egipta. Kamen hrošča je bil nekoč pečat, kasneje pa je postal zaščita in talisman. V staroegipčanski mitologiji so skarabeja častili kot simbol sonca, življenja in prerojenja, bil pa je tudi podoba boga sonca Raja. Amulete so postavljali nad srcem mumificiranega trupla. Upodobljeni so tudi na hieroglifih.

Po podatkih urada za antikvitete najdba izvira iz bronaste dobe in je prevlečena z modro-zeleno glazuro. V skladu s tem je bil skarabej »simbol moči in statusa« in so ga morda nosili na ogrlici ali prstanu. Prizor, upodobljen na njem, verjetno predstavlja podelitev legitimnosti lokalnemu vladarju.