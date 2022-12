Volim, volim, volim, volim ...

Prve volitve, ki se jih spomnim, so bile volitve za predsednika razredne skupnosti v petem razredu osnovne šole. Predlagana sva bila sošolec in jaz. Razredničarka nama je dala navodila, kako naj pripraviva volilni program (!), ki sva ga sošolcem predstavila na razredni uri. Program je bil klasičen šolski: boljše malice, več pomoči učiteljev, več izletov, šolski ples itd. S sošolcem nisva napadala drug drugega, saj ta lastnost v najinih otroških dušah še ni bilo zapisana. Neskončno sem bil ponosen, ko sem zmagal in tako eno leto opravljal predsedniško nalogo. Naslednje leto nisem več kandidiral, saj je bil mandat omejen na eno šolsko leto.