Potrebnih je bilo 92 let, 942 tekem in tektonski premiki v nogometu, a se je naposled le zgodilo. 38-letna Francozinja Stephanie Frappart je na tekmi med Nemčijo in Kostariko postala prva sodnica, ki je delila pravico na mundialu. Njene pomočnice so bile prav tako ženske. Stranski sodnici sta bili Neuza Back iz Brazilije in Karen Diaz Medina iz Mehike, četrta pa Said Martinez iz Hondurasa.

Potezo mednarodne nogometne zveze Fifa so pozdravili praktično vsi v nogometnem svetu. »Občudujem vse, kar uspeva ženskam v današnjem svetu. Všeč mi je, da so še naprej ambiciozne in želijo podirati meje. Za vse skupaj je to nov korak naprej, še posebej v našem športu, ki je zelo seksističen. Všeč mi je. To je dobra stvar za nogomet,« je povedal selektor Kostarike Luis Fernando Suarez. Podoben pogled na celotno zadevo ima tudi nemški selektor Hansi Flick. »Glede na njene nastope in dosežke je edino prav, da je dobila priložnost. Vesel sem zanjo.« Glede na to, kako so nogometni funkcionarji pri vrhu piramide še nedolgo tega obravnavali pripadnice ženskega spola, so bile besede obeh selektorjev pravi balzam na ušesa. »Naj ženske igrajo v bolj izzivalnih športnih opravah, kot denimo odbojkarice. Lahko bi, recimo, imele bolj oprijete in krajše kratke hlače,« je bil še leta 2004 predlog danes osramočenega nekdanjega predsednika Fife Seppa Blatterja. Stephanie Frappart je trenutno najbolj priznana nogometna sodnica na svetu, a v tem poslu nikakor ni sama. Samo na svetovnem prvenstvu sta med 36 izbranimi glavnimi sodniki in sodnicami še Salima Mukansanga (Ruanda) in Yoshimi Yamashita (Japanska), med pomočnicami pa poleg že omenjenih Backove in Medine še Kathryn Nesbitt (ZDA).

Pot Frappartove do nogometne sodnice na svetovnem prvenstvu je sicer trajala kar 25 let. Že pri 13 je sodila na tekmah otrok, kasneje na amaterski ravni. Obenem se je z nogometom tudi aktivno ukvarjala in bi lahko v njem vztrajala, a se je v študijskih letih dokončno odločila za kariero sodnice. Od tedaj je orala ledino, saj je postala prva sodnica, ki je sodila tekmo v drugi francoski ligi, nato prvi, kasneje na evropski klubski superpokalni tekmi in tekmi lige prvakov. Naposled je dočakala priložnost tudi na svetovnem prvenstvu. Ogromno priznanje ji je na njeni poti dal tudi priznani francoski športni časopis L'Equipe, ki jo je na seznamu najpomembnejših francoskih osebnosti v nogometu postavil na prvo mesto pred zvezdnika PSG Kyliana Mbappeja. Nogometaši, ki jim je sodila, so jo opisali kot karizmatično in diplomatsko, pa tudi človeško in prizemljeno. »Vedno sem govorila, naj me ocenjujejo po mojih kompetencah, ne spolu.« Po besedah glavnega moža za sodnike pri Fifi Pierluigija Colline pa je to šele začetek za sodnice v nogometnem svetu. »Fifa bo še naprej vlagala v sodnice in bodite prepričani, da jih bo v prihodnosti vse več in da bodo sodile najpomembnejše tekme.«