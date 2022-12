Čeprav je bila tekma derbi vodilnih ekip lige, je v mrzlem in deževnem večeru pritegnila zelo malo zanimanja gledalcev, v Stožicah jih je bilo le 500, od tega ducat celjskih. Uvod v tekmo je bil slavnosten, saj je Roberto Ponis sodil svojo zadnjo, 153. tekmo v karieri in za spominsko darilo prejel dresa obeh klubov. Olimpija je bila zelo oslabljena na klopi, kjer zaradi dveh rumenih kartonov ni smel sedeti vodja strokovnega štaba Albert Riera. V vlogi glavnega trenerja je bil tako pomočnik Pablo Ramon Arteta, ki je bratranec Mikela Artete, trenerja Arsenala, vodilnega kluba v elitni angleški ligi. Tekmo je vodil s slušalko v ušesih, ob robu igrišča je deloval povsem mirno, medtem ko je bil precej bolj temperamenten njegov šef Riera na tribunu VIP z računalnikom pred sabo.

Zabukovnik: Izgubili smo dve točki

»Prvi polčas je igro nadzorovala Olimpija, v drugem smo prevzeli vajeti. Glede na priložnosti smo izgubili dve točki,« je tekmo dobro povzel najboljši igralec tekme Mark Zabukovnik, vezist Celja, ki je s prodori veliko sodeloval tudi v napadu. Olimpija, pri kateri je manjkal poškodovani kapetan Elšnik, je v tekmo krenila odločno in s posestjo žoge prevzela prevlado, dokler so gostje v obrambi igrali s tremi v zadnji liniji. Ljubljančani so skušali igrati in prvi prišli do priložnosti v 12. minuti, ko so gostje strel Nukića odbili v kot. To je bila edina priložnost gostiteljev v prvem polčasu. Nato so ritem igre začele razbijati prekinitve ob poškodbah Matića (udarec v nos, zamenjal ga je Morozov) in Vukliševića (žoga ga je v živem zidu zadela v glavo). Gostje so prežali predvsem na protinapade in luknje v obrambi Olimpije, ki jih je bilo veliko. Do odmora so zapravili so štiri priložnosti, kar trikrat je bil premalo zbran in natančen Matko. Najlepšo je zapravil Popović v 33. minuti, ko je povsem sam iz bližine streljal mimo gola.

Potem ko je v drugem polčasu prva zapretila Olimpija v protinapadu preko Ruia Pedra, a je bil vratar Rozman dobro postavljen, so Celjani v 58. minuti odgovorili s strelom v vratnico Bizjaka, ki bo sanjal še eno zapravljeno priložnost v nadaljevanju tekme. Olimpija je poskušala s preboji po bokih, kjer je bil najbolj aktiven Rui Pedro, a je bil tudi Rozman razpoložen za parade. Ko so bili gostitelji v kazenskem prostoru gostov, so se zapletali s potezo več, namesto da bi poskušali s streli. »Hvala navijačem za podporo in fantom za dobro opravljeno delo. Imam občutek, da bi lahko osvojili več točk, a tudi remi v gosteh proti Olimpiji je dober izkupiček. Priložnosti smo si priigrali, a ni nobena tragedija, ker smo jih zgrešili. Prvih 15 minut je bil vtis slab, nato smo šli v naš sistem igre s štirimi branilci in vse je delovalo dobro,« je povedal trener Celja Roman Pilipčuk.

Prvi remi Olimpije letos v Stožicah

Olimpija je po osmih zmagah doma prvič remizirala, a obdržala prednost pred najbližjimi zasledovalci. Skušala je igrati, a je imela v zahtevnih razmerah na igrišču preveč nerazpoloženih igralcev na sredini igrišča in v konici napada. »Težko je gledati tekmo s tribune. Nikoli več si ne bom privoščil kazni. Sem popolnoma nesrečen in razočaran. Lahko smo veliko boljši. Bili smo slabi z žogo in brez nje. Edina pozitivna stvar je, da nismo izgubili s prvim zasledovalcem. Obe ekipi sta odigrali popolnoma negledljivo tekmo, zato ne razumem trenerja Celja, da je zadovoljen s predstavo. Po predstavi na derbiju Celje ni druga ekipa lige,« je bil jasen trener Olimpije Albert Riera.

Vrstni red po 18. krogu: Olimpija 44, Celje 31, Mura 30, Koper 29, Maribor 27, Domžale 25, Bravo 21, Radomlje 13, Gorica in Tabor po 12. Pari prihodnjega kroga, torek ob 14. uri: Gorica – Bravo, ob 18. uri: Maribor – Radomlje, sreda ob 15. uri: Koper – Tabor, ob 17.30: Domžale – Celje, četrtek ob 17.30: Olimpija – Mura.