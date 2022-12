Slovensko podjetje Thriverse (pred tem Ujemi znanje) je prejšnji teden prejelo nagrado zmagovalec s področja voditeljskega coachinga in ekipnih preobrazb za leto 2022. Prav tako sta priznanje za posebne dosežke s področja poslovnega coachinga prejela soustanovitelja podjetja: dr. Peter Baloh, strokovnjak za uvajanje novosti in sprememb na področju transformacije organizacijske kulture in voditeljskih procesov, in Borut Jeglič, executive coach, predan razvoju vodij in zmagovalnih ekip.

CEO Today nagrajuje izvirne, predane in odgovorne voditelje; nagrajenci prihajajo iz najrazličnejših panog, prav poseben sklop nagrad, tako imenovani CEO Executive Coaching Awards, pa je namenjen coachem, ki puščajo dokazljivo sled v inovacijah in rasti v poslovnem svetu. Ravno coaching igra ključno vlogo v današnjem dinamičnem poslovnem okolju. Direktorji in vodstvene ekipe se zanašajo na strokovnjake, ki so jim sposobni pomagati spremeniti najprej miselnost in nato vsakdanja vedenja tako vodij kot zaposlenih. Ta namreč ustvarjajo izkušnjo zaposlenih, od katere pa sta odvisna rast in dolgoročni uspeh vsakega podjetja. »Če ne delaš stvari drugače, ne pričakuj drugačnih rezultatov,« je znan rek, ki v poslu še posebej drži. Velikani, kot sta ustanovitelj Amazona Jeff Bezos in soustanovitelj Googla Larry Page, tako kot tudi kateri koli vrhunski športnik, se v svoji karieri opirajo na profesionalne coache v različnih oblikah. Veščine vodstvenega trenerja so zato neprecenljive in brezčasne.

Izjemnost je vsak dan »na jedilniku«

Naš cilj so prebojni rezultati in osupljive vizije, pravijo v podjetju Thrivere. »To lahko uresničimo le tako, da postavimo ljudi na prvo mesto. Nato pa skupaj z njimi dosežemo, da službo doživljajo kot osebno poslanstvo, kjer soustvarjajo uspehe. Ti so mogoči le takrat, ko nas to, kar delamo, ne pahne na rob izgorelosti, neprespanosti in stresa, temveč smo polni energije, idej in zanosa, pri tem se učimo in rastemo.« Poglejmo čisto sveže statistike skupine Gallup. Financiranje venture kapitala, temperatura oceanov, emisije CO2, vse metrike podirajo rekorde. »Pa tudi ljudje, a žal v napačno smer. Nezadovoljstvo in nesreča rasteta. Sreča na delovnem mestu upada. Občutek stresa narašča. Zavzetost se ne izboljšuje dovolj,« opažajo v družbi Thriverse. Zato so v podjetju zavezani vodilu, da v okolje vgradijo stalne majhne izboljšave – evolucijo. Ta vodi do uresničevanja potencialov posameznikov in ekipe ter na koncu do mentalitete »thrivinga« – zanosa. Svetovalec za zavzetost zaposlenih in coach za razvoj vodij Borut Jeglič dodaja: »Dve od ključnih vrednot ekipe ​Thriverse sta pogum in vztrajnost. Vsak dan se lotevamo ambicioznih projektov ter svojo metodologijo korak za korakom izboljšujemo in nadgrajujemo, tudi ko je najtežje. Še posebej, ko je najtežje, saj takrat našim strankam pomagamo doseči preboje, ki jih iščejo. Priznanje CEO Today me navdaja s ponosom, saj zame pomeni, da se učinki in 'tresljaji' teh prebojev naših strank čutijo tudi širše. Posledično lahko resničen občutek 'thrivinga' začuti še več ljudi, kar je naše ultimativno poslanstvo.«

Hojo zamenjamo za raketo

Zanimivost izbora CEO Today je, da nominacije potekajo dvotirno – po principu vox populi (glas ljudstva – njihovih 150.000 bralcev po vsem svetu) in s pomočjo strokovne komisije. Da so se žarometi letos usmerili tudi v slovensko podjetje, ima zato še toliko večjo težo. Thriverse je plod slovenskega znanja, certificirani pa so po metodologiji Gallupa, ki že 80 let zaseda vodilno mesto med organizacijami na področju raziskav in psihologije dobrega vodenja in zavzetosti. »Naše poslanstvo je grajenje izjemnih, v ljudi usmerjenih organizacij. To želimo še nadgraditi in mednarodno priznanje CEO Today je dodatna spodbuda. Čas je, da hojo zamenjamo za raketo in aspiracije ne omejimo le na svet, temveč se ozremo po neskončnih razsežnostih individualnega in timskega potenciala,« zaokroži dr. Peter Baloh, strokovnjak za uvajanje novosti in sprememb na področju transformacije organizacijske kulture in voditeljskih procesov.