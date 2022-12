Začenja se sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju v hitrih disciplinah za ženske. Uvod v tekmovalni del bo tradicionalno v Lake Louisu, a je v tej sezoni vendarle specifika, da bi se morale najhitrejše alpske smučarke na prvi tekmi pomeriti že pred enim mesecem na novem prizorišču v Zermattu in Cervinii, a je večina tekem na začetku sezone odpadla. Slovenija bo imela na ženskih tekmah v Kanadi le eno predstavnico, in sicer Ilko Štuhec, ki bo danes (ob 20. uri) in jutri (ob 20.30) tekmovala v smuku, v nedeljo (ob 19. uri) pa še v superveleslalomu. Moški se bodo danes (ob 18. uri) in jutri (ob 18.15) v Beaver Creeku pomerili v smuku, v nedeljo (ob 18. uri) pa v superveleslalomu. Za Slovenijo bodo tekmovali Martin Čater, Miha Hrobat in Nejc Naraločnik. Po omenjenih tekmah se bo svetovni pokal v alpskem smučanju nadaljeval v Evropi, a se bodo moški po svetovnem prvenstvu v francoskih Alpah znova vrnili v Severno Ameriko, in sicer jih bosta konec februarja na novem prizorišču v Palisades Tahoe čakali veleslalomska in slalomska preizkušnja, na začetku marca pa v Aspnu še tekmi v obeh hitrih disciplinah.

Nova oprema

Dvakratna svetovna prvakinja Ilka Štuhec, ki po treh letih sodelovanja s Stefanom Abplanalpom v novo sezono vstopa brez Švicarja, se je na tekme v Lake Louisu pripravljala v Nakiski v Kanadi, od koder se je oglasila zelo samozavestna. »Trening v Nakiski lahko z eno besedo opišem kot pester. Imeli smo veliko različnih pogojev in različnih temperatur. Od pet stopinj Celzija nad ničlo do minus 25 stopinj. Z zadnjim delom priprav na sezono sem zadovoljna. Videlo se je, da se mi samozavest krepi, vedno več je dobrih zavojev in vse skupaj se vpisuje v mojo podzavest,« je sporočila Ilka Štuhec.

Mariborčanka ima na Lake Louise izjemno lepe spomine, saj danes mineva natanko šest let, odkar je dosegla svojo prvo zmago svetovnega pokala. Ponovila jo je dan kasneje in napovedala izjemno sezono, v kateri je postala še svetovna smukaška prvakinja, v skupnem seštevku svetovnega pokala pa je zaostala le za Mikaelo Shiffrin. Glavna novost pri Štajerki je, da je po koncu minule sezone zamenjala opremljevalca, in sicer je s Stöcklija prestopila h Kästleju. Očitno se na novi smučki znajde odlično, saj je na prvem treningu smuka zaostala le za Avstrijko Nino Ortlieb, na drugem, slabih 20 sekund krajši preizkušnji, pa je dosegla deveti čas. Najhitrejša je bila Avstrijka Mirjam Puchner.

Globusa branita Italijanki

Mali kristalni globus bo v smuku branila Italijanka Sofia Goggia, ki je v skupnem seštevku prepričljivo ugnala Švicarko Corinne Suter in Čehinjo Ester Ledecka. Tudi v superveleslalomskem seštevku je bila v minuli sezoni na vrhu Italijanka, in sicer Federica Brignone. Druga je bila njena rojakinja Elena Curtoni, tretja pa Američanka Mikaela Shiffrin. Edina Slovenka s superveleslalomskimi točkami je bila Maruša Ferk Saioni, in sicer na 46. mestu.

Beaver Creek je tradicionalno prizorišče moških tekem svetovnega pokala, na katerem slovenski alpski smučarji niso posebno blesteli. Slovenska popotnica pred tekmami v ZDA je bila v Lake Louisu solidna, saj je Miha Hrobat s 16. mestom dosegel svojo najvišjo uvrstitev na tekmah svetovnega pokala, Martin Čater pa se je v Kanadi bolje znašel na superveleslalomu, kjer je zasedel 20. mesto. Junaka začetka sezone sta bila Aleksander Aamodt Kilde in Marco Odermatt. Norvežan je dobil smuk v Lake Louisu in bil drugi v superveleslalomu, Švicar pa je zmagal v superveleslalomu in bil tretji v smuku. Ker je Marco Odermatt zmagal tudi na uvodnem veleslalomu v Söldnu, je vodilni v skupnem seštevku, kjer sta s Kildejem že začela boj za veliki kristalni globus.

14 nastopov je v minuli sezoni na tekmah svetovnega pokala zbrala Ilka Štuhec, z njimi pa osvojila 138 točk. Vse v smuku, medtem ko v superveleslalomu niti ene. 12 nastopov je v sezoni 2020/21 na tekmah svetovnega pokala zbrala Ilka Štuhec, z njimi pa osvojila 161 točk, 145 v smuku, in 16 v superveleslalomu.

Brez Mikaele Shiffrin ... Vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala alpskih smučark Američanka Mikaela Shiffrin bo izpustila vse tri uvodne preizkušnje v hitrih disciplinah v Lake Louisu v Kanadi in se posvetila pripravam na nadaljevanje sezone v tehničnih disciplinah, veleslalomu in slalomu, ki bosta 10. in 11. decembra v Sestrieru. Mikaela Shiffrin je trenutno vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala, potem ko je dobila oba uvodna slaloma v Leviju, hkrati pa razočarana zapustila zadnje prizorišče Killington, kjer je bila peta.