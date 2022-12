Potrebna so strožja pravila

Novo poročilo mednarodne organizacije WWF o porabi prihodkov od prodaje emisijskih kuponov v državah članicah EU med letoma 2013 in 2021 razkriva, da je sistem poln pomanjkljivosti in da so potrebna strožja pravila o tem, kako naj države EU porabljajo ta denar. V Sloveniji se sredstva od prodaje emisijskih kuponov zbirajo v skladu za podnebne spremembe. Slovenske okoljevarstvene organizacije že leta opozarjajo na nenamensko, celo sporno porabo denarja.