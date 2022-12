Prepričan sem, da je tisti volivec, ki je še okleval, ob spremljanju soočenj in predlaganih argumentov sprejel odločitev, da bo glasoval za. To bom podkrepil z dejstvom, da je bilo spremljanje teh razprav, milo rečeno, bizarno. Zasedba, ki je na soočenjih predstavljala predlagatelja in mimogrede nastopala v isti sestavi za vse tri vsebine referenduma, je predstavljala tragikomično zasedbo. Naj navedem samo nekaj izstopajočih primerov: državljan K. kakor se sam imenuje in se po njegovem spozna na vsa področja, si je svoja stališča napisal na papir, potem pa imel težave z branjem; naslednji, ki je nastopal v tej komediji, je bil tudi predsednik enega od sindikatov zaposlenih na RTV, ki je obsojal stavkajoče; da o majorju Trohi, Branku Grimsu, dr. Turku ne izgubljam besed. Jagodo na tortici pa predstavlja voditeljica Vida Petrovčič s svojo izrazito naklonjenostjo desni strani. To me nekoliko preseneča, ker je bilo njeno dosedanje delo profesionalno, zakaj tega ni več, lahko samo ugibam. V zaključku te farse pa nastopi poraženec, kot ponavadi z obsojanjem volivcev in močno čustvenim nabojem, ter grozi, kakšne posledice nas čakajo. Rane so tako boleče, da poraženec ne zna sprejeti poraza in prestopi mejo dobrega okusa. Prične z žaljenjem, da smo zavedeni, neuki, zmanipulirani itd.

Odgovorno trdim, da sem zavestno in pri zdravi pameti glasoval trikrat za in smatram te kvalifikacije kot žalitev. Če bi bil nekoliko naiven in ne bi upošteval intelektualnega potenciala omenjenih ljudi, bi zahteval opravičilo, tako ga pa ne bom. Vse to kaže na dejstvo, da vsebina referenduma za predlagatelja ni bila primarna, ampak zgolj oviranje dela vlade, nenazadnje je opozicija z referendumi, ki jih je predlagala, želela rušiti zakone, ki jih je v mandatu prejšnje vlade ona sama sprejela. Vso to dogajanje me pa vendarle navdaja z optimizmom, saj so podani popolnoma vsi razlogi za prevetritev v opozicijskih vrstah, predvsem kadrovski. Upanje za to ponuja tudi dogajanje na predsedniških volitvah, ampak to je že druga zgodba.

Rudi Žveglič, Ljubljana