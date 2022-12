Zakaj je bila Slovenija proti resoluciji OZN?, 3.

Po g. M. Šoncu (Dnevnik, 11. novembra) in Zvezi združenj borcev NOB (Dnevnik, 28. novembra) se tudi g. Aurelio Juri kritično sprašuje, zakaj sta Evropska unija in z njo Slovenija 4. novembra 2022 glasovali proti resoluciji 3. komiteja generalne skupščine OZN z naslovom »Resolucija o boju proti poveličevanja nacizma, neonacizma in drugih praks, ki prispevajo k razpihovanju sodobnih oblik rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije in z njimi povezane nestrpnosti«. To, da so države EU 4. novembra glasovale proti tej resoluciji, seveda ne pomeni, da podpirajo nacizem in vse ostalo, kar g. A. Juri nekako spregleda. V obrazložitvi glasu proti je predstavnik EU med drugim izjavil tudi naslednje: »EU je nedvoumno zavezana h globalnemu boju zoper rasizem, rasno diskriminacijo, ksenofobijo, antisemitizem in podobne nestrpnosti. Naš skupni boj zoper vse sodobne oblike ekstremističnih in totalitarnih ideologij, vključno z neonacizmom, mora biti prva prioriteta za vso mednarodno skupnost.«