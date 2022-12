Okrožna državna tožilka Marija Sladič je na današnjem naroku nekoliko spremenila obtožnico za Gregorja Ducmana, obtoženega umora mame in poskusa umora očeta, ki ju je zagrešil 14. marca lani v zgodnjih jutranjih urah v domači hiši v Zalogu pri Šempetru. Kot je povedala, je nekoliko bolj konkretizirala hudo kaznivo dejanje umora, ki ga je Ducman, čigar sposobnost razumevanja je bila v času dogodka zmanjšana, a ne bistveno, zagrešil na zahrbten in grozovit način.

V spremenjeni obtožnici zdaj piše, da je Ducman izkoristil zaupanje staršev, ki sta mu dovolila, da je usodne noči prespal v njuni hiši. Spomnimo, da se je Ducman večinoma družil z brezdomci in spal po različnih zapuščenih objektih. Dan pred umorom je poklical očeta, da bi se rad doma stuširal, zato se je ta odpravil ponj. Mama pa je rekla, da če želi, lahko doma tudi prespi. Kar je Ducman tudi storil. Kot je oče povedal na sodišču, ga je okoli pol šeste ure zjutraj zbudil krik, a sprva ni vedel, od kod prihaja. »Potem pa sem šel v dnevno sobo, kjer je na kavču spala žena, Grega pa je bil na njej. Dobesedno potegnil sem ga z nje, žena je v šoku vstala in sprva sem mislil, da ji ni nič. Potem sem tudi jaz začutil, da mi je zasadil nož med rebra, in pomislil sem že, da se poslavljam od življenja,« je na sodišču dogajanje usodnega jutra opisal oče.

Mama se je po nekaj korakih zgrudila in zaradi hudih poškodb umrla. Oče pa se je hudo poškodovan po pomoč zatekel k sosedom, ki so poklicali policiste in reševalce, ti pa so v hiši naleteli na pravi masaker. Ducmana so izsledili v neposredni bližini in mu odvzeli prostost, vse od takrat je v priporu, kjer zdaj čaka na sodbo. Ta naj bi bila znana 12. januarja.