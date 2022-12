Španska policija je v sodelovanju z Europolom ter kolegi iz drugih evropskih držav razbila kriminalno mrežo preprodajalcev nelegalnega konjskega mesa in izdelkov iz njega. Aretirali so 41 ljudi, v zaključni akciji pa zasegli več kot pol tone konjskega mesa, neprimernega za uporabo. Člane kriminalne organizacije čakajo kazenske ovadbe zaradi goljufije, pranja denarja in ponarejanja dokumentov. Meso neznanega izvora se je sicer znašlo na policah trgovin v Španiji, Belgiji, Nemčiji in Italiji.

Združba je delovala tako, da je zakrila pravi izvor mesa in izdelke opremila s ponarejeno dokumentacijo. Poleg fizičnih oseb je bilo cilj preiskave tudi šest podjetij, prek katerih so trgovali z mesom oziroma prek njih »oprali« umazan denar. Vsak od članov združbe je bil zadolžen za točno določeno nalogo. Nekateri so na črno klali živali brez kakršne koli dokumentacije ali veterinarskega nadzora, drugi skrbeli za transport, tretji za ponarejanje dokumentacije. Med njimi so bili tudi veterinarji. Napol legalne mesnice pa so se ukvarjale s trgovino na debelo in drobno.

Milijonski dobički na račun trpinčenja živali

Osumljenci so dobivali konje iz vse Španije. Največkrat zastonj ali za nekaj sto evrov. Znano je, da gre v takih primerih najpogosteje za odslužene bodisi delovne, še pogosteje pa športne konje. Ko je vodja združbe zbral dovolj konj, je postavil čisto pravo, a nelegalno in javnosti skrito konjsko farmo ter meso teh konj začel izvažati po Evropi. Ko so mu španski policisti vendarle prišli na sled, so kaj kmalu odkrili tudi to farmo in se zgrozili. Tam je bilo 80 konj, ki so živeli v popolnoma neprimernih razmerah. Živali so bile zlorabljene, trpele so zaradi raznih nezdravljenih bolezni, bile so poškodovane in brez veterinarskega nadzora. Odveč je pripomniti, da je meso, ki izvira s takih farm, lahko potencialno izjemno nevarno za zdravje potrošnikov. Še več, razmere, v kakršnih so živali živele, predstavljajo hudo grožnjo za prenos številnih bolezni z živali na človeka. Da o pomanjkanju vode, hrane in stresu ob nelegalnem prevozu sploh ne pišemo. Ob vsem tem pa je šlo seveda za visoke dobičke. Kot so zapisali v Europolu, je združba »iz dreka delala diamante«. Zaslužke so šteli v milijonih evrov.