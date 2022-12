Nova Gorica. Vidko Filipič, povzročitelj nesreče v kobariškem drevoredu, ki je s tremi smrtnimi žrtvami globoko zarezala v vasico Stanovišče v Breginjskem kotu, se ni poskušal izmikati odgovornosti. Krivdo za smrt treh prijateljev je obžaloval in tudi priznal. Čaka ga tri leta in pol zapora, leto dni bo imel prepoved vožnje avtomobila, poravnati bo moral stroške sodnega postopka. Sodba še ni pravnomočna.

Nesreča se je zgodila pred dobrimi tremi leti. Druščina štirih moških se je po aprilski čistilni akciji v domačem Stanovišču odpravila na pico v Kobarid. Nikoli je niso naročili, zaradi prehitre vožnje in trka v drevo se je nerazpoznaven kos avtomobilske pločevine ustavil šele po 88 metrih letenja po zraku in drsenja ter kotaljenja po cesti. V razbitinah črnega audija A6 so življenje izgubili Filipičevi znanci, prijatelji, stari so bili 37, 51 in 54 let. Filipič je na sodišču povedal, da se same prometne nesreče in trenutkov pred njo ne spomni.

Po zraku letel 23 metrov

Nesreča je bila ena hujših, kar jih pomnijo v Posočju, obveljala je tudi za najhujšo prometno nesrečo tistega leta v Sloveniji. Zarezala je v mirno aprilsko sobotno popoldne, počilo je približno 50 metrov od restavracije Hiša Franko pri Starem selu. Kako silovito je bilo trčenje, pričajo ugotovitve policije, da je avto po trčenju v lipo po zraku letel kar 23 metrov, še 19 metrov drsel po cesti in se po 36 metrih prevračanja naposled ustavil v jarku ob cesti. Filipič je edini preživel, odnesel jo je s poškodbo reber in zlomom grodnice, odtrganim ušesom, odrgninami in urezninami. Kasneje se je zaradi posledic, ki mu jih je pustil travmatičen dogodek, zdravil v psihiatričnih bolnišnicah v Idriji in Begunjah. »V težkem položaju, kot sem bil, sem želel vzpostaviti stik z materami pokojnih. Iz bolnišnice sem nanje naslovil pisma, v katerih sem jih prosil odpuščanja in jim ponudil kakršno koli pomoč, a odgovora ni bilo. Naredil sem, kar je bilo v moji moči, siliti vanje pa nisem hotel,« je povedal na sodišču.

Pri predlogu kazni mu je tožilka omenjeno štela v prid, ni pa mogla mimo tega, da so življenje izgubili trije razmeroma mladi ljudje in da je vozil z visoko stopnjo alkohola v krvi.