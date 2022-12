Lea Vučko in Damir Grbanović, avtorja animacije Legenda o Zlatorogu: Pri animaciji ni nobenih bližnjic

Lea Vučko je filmska animatorka, ilustratorka in oblikovalka, ki je v svet animiranega filma vstopila po študiju ilustracije na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, Damir Grbanović pa filmski animator, producent in režiser, ki je že med študijem raziskoval področje 3D-modeliranja in animacije. Sta ustvarjalni tandem, ki stoji za produkcijskim studiem Octopics, a predvsem tudi kreativna sila mojstrske animacije Legenda o Zlatorogu, letošnje prejemnice vesne za najboljši animirani film in stanovske nagrade Društva slovenskega animiranega filma za najboljšo likovno podobo. Trenutno se v sklopu tekmovalnega programa predstavljata na Mednarodnem festivalu animiranega filma Animateka in v prostorih Galerije DLUL odpirata razstavo o kompleksnem delovnem procesu, ki ga terja nastajanje kratkega animiranega filma.