Inšpektorji se izogibajo Stanežičam

Ljubljanska občina in dve javni podjetji bi morali do 12. novembra odpeljati gradbene odpadke z nelegalnega nasutja v Stanežičah. A to se ni zgodilo. Grozi jim kazen 10.000 evrov, če bi si seveda inšpektor vzel čas in preveril, ali so izpolnili obveznosti iz inšpekcijske odločbe.