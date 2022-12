Kriminalisti so ovadili mlajšega moškega, doma z območja celjske policijske uprave, ki ga sumijo kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva. Med hišno preiskavo so mu zasegli elektronske naprave, na katerih so našli več kot 2700 video- in slikovnih datotek hujših spolnih zlorab otrok. Ugotovili so tudi, da je prek družbenega omrežja facebook navezal stik z najmanj dvema mladoletnima osebama, jima obljubljal darila in ju seksualno nagovarjal. Mladoletnika sta se staršem takoj zaupala, tako da so ukrepali.

Policisti so s preiskavo ugotovili, da je imel osumljeni v času, ko je bil obsojen na pogojno kazen in mu je tekla preizkusna doba, samo na svojem telefonu več kot 1900 slikovnih in videodatotek spolne zlorabe otrok in mladostnikov. Šlo je torej za kršitev pravil pogojne kazni, ki mu je bila prav tako izrečena zaradi pornografskega gradiva. Moškega so že privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je odredil pripor. Preiskavo nadaljujejo, da bi identificirali njegove morebitne sostorilce in žrtve.

Policija opozarja otroke in starše, da posamezniki, ki iščejo svoje tarče po internetu, običajno potrpežljivo zavajajo s pozornostjo in prijaznostjo, pa tudi z obljubami in darili. Gre za ljudi, ki so pripravljeni porabiti veliko časa, denarja in energije, da bi dosegli svoj cilj. Otroka poslušajo, ga razumejo in mu pomagajo reševati težave. Na tak način si pridobijo njegovo zaupanje in ga potem počasi zvabijo v spolno obarvane pogovore. Nekateri se zadovoljijo z razgovori, drugi to počnejo, da bi dobili slike ali posnetke, ki imajo značaj pornografskega gradiva. Otroke lahko izsiljujejo za seksualne fotografije ali posnetke, včasih pritiskajo nanje, češ da bodo žalostni ali jezni, če tega ne bodo storili. Tudi če so jim jih že poslali, to pogosto nadaljujejo, ker jih hočejo še več. Slike in posnetke zbirajo ali z njimi trgujejo, lahko pa gre za pripravo na srečanje z otrokom v živo. Otroci naj vedo, da niso krivi, če dobijo takšna sporočila, poudarjajo na policiji, kjer jim svetujejo, naj o tem obvestijo starše, skrbnike, učitelje – ti pa policijo.

Mojstri pretvarjanja

S tem se ukvarja veliko različnih ljudi, lahko so katere koli rase, starosti in spola. Pogosto so odrasli, ki se pretvarjajo, da so otrokovi vrstniki, ni pa nujno. Včasih se izdajajo za razne športne trenerje, slavne osebnosti ali vplivneže, da bi z otrokom razvili pokroviteljsko razmerje. Vsekakor so zelo dobri v pretvarjanju in so prepričljivi. Zelo si prizadevajo dobiti to, kar si želijo. Pogosto se zakrijejo za fotografijo nekoga drugega, ki je po starosti videti podoben otroku. Uporabljajo iste strani, igrice in aplikacije, ki jih uporabljajo otroci. Veliko časa namenijo temu, da bi otroka dobro spoznali, zanimajo se za njegove interese in to uporabljajo, da z njim zgradijo odnos. Otroku lahko začetna pozornost novega »prijatelja« godi, kajti ponuja mu podporo, razumevanje, potrditev. Tako lahko z manipulacijo, izsiljevanjem in nadzorom otroka počasi izolira od njegovih prijateljev in družine. Tako imenovani grooming se lahko dogaja le malo časa, včasih pa tudi nekaj let.

Težko je določiti znake, po katerih bi lahko sklepali, da je otrok žrtev česa takega. Bi pa pri starših moralo zbuditi pozornost, če začne otrok skrivnostno odgovarjati na vprašanja, kako preživlja svoj prosti čas (tudi na spletu), če ima denar, pa ga ni dobil denimo od staršev, ali pa ima nove stvari, denimo oblačila in telefon, za katere ne zna pojasniti izvora. Znak za alarm, opozarja policija, je tudi popivanje in jemanje droge, ko je več časa na družbenih omrežjih in mobilnih napravah ter postane vznemirjen, odsoten in pod stresom. Posledice so lahko res hude. Tudi nespečnost, anksioznost ali motnja pozornosti. Pride lahko do samopoškodovanja, občutkov sramu in krivde, težav s hranjenjem in podobno.

Bodite pozorni! Točka ozaveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav safe.si svetuje staršem, naj bodo pozorni, če na otrokovem računalniku najdejo pornografske vsebine, opazijo, da prejema nenavadne klice z neznanih številk, začne prejemati darila od neznane osebe, na spletu začne preživljati več časa kot prej, postane skrivnosten o tem, kaj počne na spletu, ali če v telefonskem imeniku ali med stiki različnih aplikacij odkrijejo »prijatelje«, ki jih otrok v živo še ni srečal.