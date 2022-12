Tako Hrvati kot Belgijci so imeli na tekmi svoje priložnosti, posebej v drugem delu pa so bili izbranci Roberta Martineza bližje zadetku, med drugim je Romelu Lukaku zadel vratnico, ob tem pa zapravil še nekaj priložnosti.

Maročani po zmagi nad Kanadčani prvi v skupini F

Nogometaši iz Maroka so v zadnjem krogu skupine F premagali Kanado z 2:1 (2:1) in se po neodločenem izidu Hrvatov in Belgijcev uvrstili v osmino finala svetovnega prvenstva v Katarju. Pri Maročanih sta se med strelce vpisala Hakim Ziyech (4.) in Youssef En-Nesyri (23.), za Kanadčane pa je avtogol dosegel Nayef Aguerd (40.).

Maroko je v svoji skupini osvojil prvo mesto, potem ko je zbral sedem točk. Druga je bila Hrvaška s petimi, tretja Belgija s štirimi, četrta pa Kanada brez točk.

Maroko se je na prvi tekmi s Hrvaško razšel brez golov, na drugi pa je premagal Belgijo z 2:0. Kanada je izgubila vse tekme, proti Belgiji z 0:1, proti Hrvaški pa z 1:4.

Afriška izbrana vrsta se bo v osmini finala pomerila z drugouvrščeno iz skupine E, kjer nastopajo Španija, Japonska, Kostarika in Nemčija. Po dveh krogih je v tej skupini v vodstvu Španija s štirimi točkami, Japonska in Kostarika jih imata po tri, Nemčija pa je zbrala eno točko. Današnja para zadnjega kroga sta Kostarika - Nemčija in Japonska - Španija, obe tekmi se bosta pričeli ob 20. uri.