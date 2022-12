Velika lakota v organizaciji takratnega sovjetskega režima je v letih 1932 in 1933 v tedanji sovjetski Ukrajini terjala od sedem do deset milijonov življenj. V Ukrajini je četrta sobota v novembru uradni dan spomina na žrtve te tragedije.

Skupno besedilo, ki so ga sprejeli poslanci nemške levosredinske koalicije in opozicijskih konservativcev, naj bi bilo opozorilo Rusiji, saj bi se Ukrajina to zimo zaradi vojne utegnila soočiti še z morebitno prehransko krizo. Pri glasovanju v spodnjem domu nemškega parlamenta sta se vzdržali le skrajna desnica in skrajna levica.

Robin Wagener iz stranke Zelenih in eden od pobudnikov resolucije, je dejal, da ruski predsednik Vladimir Putin deluje »v okrutni in zločinski tradiciji Stalina«. »Z nasiljem in terorjem bi Ukrajini ponovno odvzeli osnovo za življenje ter celotno državo spravili na kolena,« je izjavil za časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Kijev je potezo Berlina pozdravil. »Zahvaljujem se bundestagu za to zgodovinsko odločitev,« je v sredo tvitnil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in dodal, da resnica vedno zmaga. »In to je zelo pomemben signal številnim drugim državam sveta, da ruski revanšizem ne bo uspel ponovno napisati zgodovine,« je v svojem dnevnem nagovoru še dejal Zelenski. Za ukrajinsko stran je holodomor genocid, katerega namen je bil uničenje ukrajinskega naroda.

Rusija: Nemci skušajo na novo napisati zgodovino

Iz Moskve so v odziv na potezo nemškega parlamenta danes sporočili, da je priznanje gladomora kot genocida poskus Zahoda, da bi »demoniziral Rusijo« in etnične Ukrajince naščuval proti Rusom. Rusija namreč oznaki genocida nasprotuje in tragedijo umešča v širši kontekst lakote, ki je v tridesetih letih prejšnjega stoletja pustošila tudi po drugih ruskih regijah in v Srednji Aziji.

Ruska stran je ob tudi obtožila Nemce, da »poskušajo na novo napisati svojo zgodovino in pozabiti na kesanje za grozote, ki so jih sami zagrešili med drugo svetovno vojno«.

Do začetka leta 2019 je gladomor kot genocid priznalo 16 držav sveta, med katerimi ni Slovenije. Evropski parlament pa ga je z resolucijo leta 2008 priznal kot zločin zoper človečnost. V soboto so se žrtev te tragedije spomnili tudi v cerkvi svetega Jerneja v Ljubljani.