V ZD Polje tri zdravnice manjkajo zaradi bolniške odsotnosti, ena zdravnica se je upokojila, štiri pa so od poletja dale odpoved. Tudi v ZD Fužine se sicer soočajo s kadrovskimi težavami, tam trenutno manjka šest družinskih zdravnikov. Pomanjkanje zdravnikov rešujejo z nadurnim delom zdravnikov iz ZD Moste, kjer trenutno nimajo kadrovskih težav, ter s specialisti družinske medicine, specializanti in sobnimi zdravniki.

V ZD Fužine so preusmerili le zdravstveno varstvo odraslih, vse ostale dejavnosti, kot so pediatrija, šolska ambulanta, zobozdravstvo, patronaža, pa nespremenjeno potekajo v ZD Polje, pa je danes pojasnila strokovna direktorica ZD Ljubljana Tea Stegne Ignjatovič.

Poudarila je, da je ukrep začasen, načrtujejo da bo preusmeritev trajala do konca decembra. »V enoti Polje se namreč ob siceršnjem pomanjkanju zdravnikov zaradi upokojitev in odhodov trenutno dodatno soočamo še z nenadnimi odsotnostmi zaradi bolezni, kar terja prilagoditev delovnih procesov na način, da lahko čim bolje skrbimo za naše paciente,« je povedala.

Ob tem je opozorila, da je vsak kadrovsko podhranjen sistem ranljiv. »V kolikor ne bodo realizirane sistemske rešitve, ki bodo pripeljale do kadrovskih okrepitev, predvsem do povečanja števila družinskih zdravnikov, in rešitev, ki bodo administrativno razbremenjevale, smo lahko resnično zaskrbljeni,« meni.

»Situacija je zelo zahtevna«

Na velik kadrovski primanjkljaj je opozoril tudi Krunić. »Odločitev smo žal morali sprejeti zelo hitro, ker so kadrovski primanjkljaji, tudi zaradi večjega števila bolniških odsotnosti, tako hudi in veliki,« je povedal. Dve zdravnici, ki bi se morali vrniti, sta namreč podaljšali bolniško odsotnost.

Meni, da bodo delo lažje organizirali, ker imajo na eni lokaciji združene zdravnike iz treh enot. »Tudi zaradi tega, ker nam pri delu poleg specialistov družinske medicine pomagajo specializanti, ki pa brez nadzora specialistov ne morejo delati, in sobni zdravniki,« je povedal.

V ZD Fužine imajo zagotovljeno telefonsko triažo bolnikov in odprte skupne elektronske naslove za vse paciente, katerih osebni zdravniki so odsotni. Poleg rednih ambulant, ki obravnavajo svoje paciente, so organizirane tudi triažna ambulanta, administrativna ambulanta, ambulanta za akutne zadeve in ambulanta za kronična stanja. »Situacija pa je res zelo zahtevna,« je opozoril.

Ob tem bolnike prosi za solidarnost z drugimi bolniki, vsi pa bodo obravnavani, je obljubil Krunić.