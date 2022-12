Pred porodnišnico v Prištini nosečnico ustrelil partner

Pred porodnišnico v Prištini je bila v sredo popoldne z več streli ubita nosečnica. 35-letna ženska je bila v 41. tednu nosečnosti in je čakala na porod, poroča srbski portal N1. Kosovski premier Albin Kurti je sporočil, da je umor zagrešil njen mož, in obsodil "okrutno" dejanje. Dejanje so obsodili tudi drugi vidnejši kosovski politiki.