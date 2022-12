Zmage so se veselili Norvežani Vetle Sjastad Christiansen, Sturla Holm Laegreid ter brata Tarjei in Johannes Thingnes Boe, ki so tako potrdili tudi naslov aktualnih olimpijskih in svetovnih prvakov.

Dolgo sta boj za zmago bili reprezentanci Nemčije in Norveške, v zadnji menjavi pa je Johannes Thingnes Boe krepko opravil z Romanom Reesom in ekipi je na koncu ločilo 43 sekund. Minuto in pet sekund so zaostali Francozi, ki vsaj v uvodu v sezono ne kažejo moči iz prejšnjih let.

Pred Slovenijo so se zvrstile še reprezentance Avstrije, Češke in Finske. Negativno presenečenje tekme pa so pripravili Švedi, ki so morali v kazenski krog kar trikrat in pristali na desetem mestu.

V slovenskem taboru je z desetimi zadetimi streli tekmo dobro odprl Dovžan. Fak je sicer porabil tri rezervne naboje, a bil zelo močan v smučini ter tik pred predajo prehitel tudi Francoza Fabiena Clauda za tretje mesto.

Lovro Planko nato ni zdržal visokega ritma. Pogumno je krenil v smučino, bržkone pa na streljanju stoje tudi zato zgrešil kar pet od osmih strelov ter moral dvakrat v kazenski krog.

V boju za visoko mesto je breme padlo na pleča izkušenega Roka Tršana, ki je na strelišču popravljal enkrat ter ekipo pripeljal do visokega sedmega mesta. Končni zaostanek za Norveško je bil 2:47 minute.

Popoldan bo v Kontiolahtiju še ženska štafetna tekma, a brez slovenske zasedbe.