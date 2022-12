Petinpetdesetletni Čeferin je v Bruslju na forumu v začetku tega tedna pozval k ohranitvi evropskega modela športa. Po pisanju Dela bo evropsko sodišče v Luksemburgu sredi decembra podalo prve zaključke glede domnevne zlorabe monopolnega položaja, kar Uefi očitajo pobudniki superlige.

»Kdo so ti ljudje? Niti minute niso delali v nogometu, zastopajo sami sebe. Kje se nahajajo? Težko je vedeti, so povsod in nikjer, ko pa so v začetku novembra vendarle pristali na naše povabilo za obisk na Uefi, so doživeli svoj Waterloo,« je dejal Čeferin, kot ga citira Delo.

Poudaril je, da Uefa vselej veliko večino svojih prihodkov vrača nogometu, četudi je zaradi prestavljenega evropskega prvenstva nastala velika finančna luknja.

»Tekmovanja smo pripravljeni organizirati tudi z izgubo. Z vsemi ravnamo s spoštovanjem. Ciper, Estonija, Litva, Malta in Romunija so ene od držav, ki bodo gostile ženska in moška mladinska evropska prvenstva v naslednjih letih. Vsa ta tekmovanja prinašajo izgubo, a mi to vidimo kot investicijo. Tu nismo zato, da bi ponujali zabavo in kovali dobičke,« je poudaril na forumu.

Med drugimi temami je Čeferin govoril tudi o podnebnih spremembah, človekovih pravicah v povezavi s svetovnim prvenstvom v Katarju ter korupciji. Opozoril je na razlike med Uefo in Fifo, saj pravi, da je Uefa od samega začetka spodbuja enakopravnost.

Posebej je Čeferin dotaknil tudi vojne v Ukrajini. »Klobuk dol Ukrajincem, ki še naprej igrajo nogomet v tako brutalnih razmerah. Oni razumejo, kaj je nogomet in sprašujem se, če jim je kdo izmed tistih, ki v nogometu iščejo zgolj stranke in dobiček, ponudil roko? To se ni zgodilo, saj ti ljudje razumejo le zapuščanje, so prvi, ki pobegnejo, ko postane težko,« je še enkrat več okrcal hlastanje po dobičku.

Za konec je izrazil še upanje, da se bo niz kriz, ki jim je bil svet v zadnjih letih priča, kmalu končal. »Če bomo držali skupaj in spoštovali skupne vrednote, se lahko postavimo po robu vsaki krizi.«