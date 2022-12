Janša pred začetkom sojenja v primeru Veselinović: »Gre za enega najhujših primerov maltretiranja novinarja v slovenski zgodovini«

Na okrožnem sodišču v Celju se je začel predobravnavni narok za predsednika SDS Janeza Janšo v zvezi z žaljivo obdolžitvijo nekdanjega direktorja STA Bojana Veselinoviča. Janez Janša je ob prihodu na sodišče izjavil: "Gospod Veselinović je kot direktor STA izvajal pritiske in mobing, šikaniranje gospoda Boruta Meška in ga potem še odpustil, ko je bil Meško na bolniški smrtno bolan. Imamo izjave gospoda Meška in njegovih kolegov, kasneje je Veselinović plačal tudi poravnavo zaradi tega primera, a je bil žal gospod Meško že mrtev. " Danes se glede obtožbe Veselinovića, ki jo je Janša zapisal na twitterju, češ da je ta "morilec", Janša ne bo zagovarjal.