»Pozivam svojega sina, naj se preda, to je zanj najpametnejša rešitev,« je v sredo za časnik Slobodna Dalmacija izjavil oče iskanega Ante Božić.

Dodal je, da je bil Ivan že v stiku s sestro in da se bo najverjetneje predal v spremstvu svojega odvetnika. Pojasnil je, da se boji maščevanja policije. »To je morda največja ovira njegovi predaji. Čeprav je takoj vprašal, kako je nesrečni policist, in se opravičeval, da ga ni videl,« je pojasnil.

Policija je v sredo med obsežno iskalno akcijo nadzirala vse cestne izhode in vhode v Split. Ustavljala je vsa vozila, zaradi česar so nastajali veliki zastoji v prometu, v mestu pa je po pisanju tamkajšnjih medijev zaradi policijske akcije vladalo izredno stanje.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je za hrvaško tiskovno agencijo Hina v sredo napovedal, da se policija ne bo ustavila, dokler ne najdejo voznika. Dodal je, da dogodek nosi elemente poskusa težkega uboja ter da so misli vsakega pripadnika hrvaške policije in notranjega ministrstva usmerjene v to, da poškodovani policist ozdravi.

Do incidenta je prišlo, ko je policist v sredo okoli ene ure ponoči v Splitu med rutinskim nadzorom hotel zaustaviti avto, ki ga je vozil Božić. Ta je kljub ukazu policista, naj ustavi, nadaljeval vožnjo in trčil v drugega policista ter se nato odpeljal s kraja nesreče, so v sredo sporočili iz policijske uprave splitsko-dalmatinske županije.

Poškodovanega policista so prepeljali v splitski klinični center s hudimi poškodbami več organov, predvsem v prsnem košu. Po zadnjih informacijah je njegovo stanje stabilno in je še vedno pod intenzivnim zdravniškim nadzorom.