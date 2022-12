»Potrebe po humanitarni pomoči so šokantno visoke, saj se bodo letošnji ekstremni dogodki prelili tudi v leto 2023. Smrtonosne suše in poplave pustošijo v skupnostih od Pakistana do Afriškega roga, vojna v Ukrajini je del Evrope spremenila v bojišče, več kot sto milijonov ljudi po vsem svetu pa je razseljenih,« je na novinarski konferenci v Ženevi dejal vodja OCHA Martin Griffiths.

Hkrati je spomnil na opustošenje, ki ga je povzročila pandemija covida-19 in opozoril, da dodatne težave med drugim povzročajo tudi podnebne spremembe in spolna neenakost.

Po navedbah urada se vsaj 222 milijonov ljudi v 53 državah sooča z akutno nezanesljivo preskrbo s hrano, medtem ko 45 milijonom ljudi v 37 državah grozi lakota. V luči tega je urad pozval k zagotovitvi rekordnih 51,5 milijarde ameriških dolarjev (49,3 milijarde evrov) humanitarne pomoči.

»Poziv po humanitarni pomoči je za ljudi, ki so na robu, rešilna bilka. Za mednarodno skupnost pa je to strategija za izpolnitev obljube, da nikogar ne bomo pustili zadaj,« je še dodal Griffiths.