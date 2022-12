Vreme: Oblačno

Danes bo na Primorskem zmerno do pretežno oblačno z burjo, ki bo popoldne začela slabeti. Drugod bo oblačno, padavine bodo prehodno oslabele. Meja sneženja bo nizko. Ponekod bo pihal severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do okoli 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.