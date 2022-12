V družinski izjavi, objavljeni na družabnih omrežjih McViejeve, piše, da je umetnica umrla mirno v bolnišnici po kratki bolezni.

Legendarna skupina Fleetwood Mac je v ločeni izjavi McViejevo, ki se je skupini pridružila leta 1970 ob skladbi Rumours in je napisala številne njihove uspešnice, označila za resnično enkratno, posebno in nadvse nadarjeno.

»Bila je najboljša glasbenica, kar jih lahko ima kdo v svoji skupini, in najboljša prijateljica, kar jih lahko ima kdo v svojem življenju,« so še zapisali v izjavi.

Umetnica se je rodila 12. julija 1943 v Angliji kot Christine Anne Perfect. Leta 1967 se je pridružila blues skupini Chicken Shack, s katero se je redno srečevala pri skupini Fleetwood Mac. Igrala je tudi klavir pri številnih skladbah Petra Greena z drugega albuma skupine Fleetwood Mac z naslovom Mr. Wonderful.

Leta 1968 se je poročila s članom in basistom Johnom McViejem, skupini pa se je uradno pridružila leta 1970 in postala njena glavna članica kot avtorica besedil, glavna vokalistka in klaviaturistka.

Ko je skupina odšla v ZDA in dodala člana Stevie Nicks in Lindsey Buckingham, je napisala več uspešnic za njihov album Fleetwood Mac iz leta 1975, med drugim Over My Head in Say You Love Me.

Njena največja uspešnica je bila Don't Stop z albuma Rumours, na katerem sta bili tudi pesmi Songbird in You Make Loving Fun.

McViejeva sta se potem ločila, kar je bilo zaključno poglavje ene od številnih znanih, burnih ljubezenskih zgodb skupine, ki so navdihnile njihove glasbene uspešnice.

Kljub nenehno spreminjajoči se zasedbi in sočni notranji drami je skupina Fleetwood Mac ena najbolj priljubljenih in vplivnih skupin sedemdesetih in osemdesetih let prejšnjega stoletja, poroča AFP.

McVie je bil leta 1998 skupaj z drugimi člani skupine sprejeta v Dvorano slavnih rock'n'rolla.