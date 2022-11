Potem ko si je Francija po dveh krogih kot sploh prva na svetovnem prvenstvu zagotovila mesto v osmini finala, je bilo jasno, da bo selektor galskih petelinov Didier Deschamps na zadnji tekmi s Tunizijo na igrišče poslal premešano postavo in da bo tistim, ki so igrali največ, omogočil nekaj počitka, zadnjega na mundialu. Hkrati je obveljalo prepričanje, da bo na drugem obračunu med Avstralijo in Dansko šlo na nož, saj sta bili obe moštvi v položaju, da bi lahko napredovali. A začuda temu ni bilo tako. Avstralci in Danci so odigrali enega bolj dolgočasnih obračunov na turnirju v Katarju, na koncu pa so se zmage z 1:0 veselili Avstralci, pri katerih je v 60. minuti zadel Mathew Leckie. S tem je v delirij spravil navijače v domovini, ki so se na različnih lokacijah zbrali v velikem številu kljub zgodnji uri. Tekma je bila namreč po avstralskem času sredi noči. Izbranci selektorja Grahama Arnolda so se v izločilne boje prebili prvič po letu 2006. »Veliko trdega dela je bilo potrebnega. Hkrati smo od prvega dne verjeli, da lahko pridemo v osmino finala. Veseli smo, a ne bo nobenega proslavljanja. Igralcem sem ponovil tisto, kar sem jim rekel po zmagi proti Tuniziji. Nič proslavljanja, nič emocij in še posebno nič socialnih omrežij. Samo spanje, delo in osredotočenost,« je povedal avstralski selektor Graham Arnold.

Nemotivirana Francija je proti Tuniziji na koncu klonila z 1:0, a to za afriško reprezentanco ni bilo dovolj za napredovanje. »Za izpad smo krivi sami, saj nismo naredili dovolj na prvih dveh tekmah. Imamo mešana čustva. Srečni smo, ker smo premagali Francijo. Katar zapuščamo z dvignjenimi glavami, a z grenkim priokusom, saj smo bili resnično blizu napredovanju,« je povedal strelec zmagovitega gola za Tunizijo Wahbi Khazri.

Prava drama se je odvijala v skupini C. Ko je Argentina ugnala Poljsko z 2:0 – Lionel Messi je postal prvi nogometaš v zgodovini SP, kateremu so nasprotni vratarji ubranili dve enajstmetrovki na istem turnirju – je Mehika na drugi tekmi vodila Savdsko Arabijo z 2:0. To bi pomenilo, da bi imeli Poljska in Mehika po štiri točke, obe razliko v golih 2:2, medsebojni obračun pa se je končal z 0:0. V tem primeru bi o potniku v osmino finala odločali rumeni kartoni, v boljšem položaju so bili Poljaki, ki so jih dobili pet, Mehičani pa sedem. Mehika je napadala za gol za osmino finala, a ga v 95. minuti prejela, ko je zadel Salem Al-Dawsari.

Današnje tekme bodo dale štiri nove udeležence osmine finala. Najprej bosta v skupini F ob 16. uri tekmi Kanada – Maroko in Hrvaška – Belgija; vrstni red: Hrvaška in Maroko po 4, Belgija 3, Kanada 0. V skupini E pa bosta ob 20. uri tekmi Kostarika – Nemčija in Japonska – Španija, vrstni red: Španija 4, Japonska in Kostarika po 3, Nemčija 1.

Končni vrstni red, skupina C: Argentina 6, Poljska in Mehika po 4, Savdska Arabija 3, skupina D: Francija in Avstralija po 6, Tunizija 4, Danska 1. Pari osmine finala, sobota, 3. decembra, ob 16. uri: Nizozemska – ZDA, ob 20. uri: Argentina – Avstralija, nedelja, 4. decembra, ob 16. uri: Francija – Poljska, ob 20. uri: Anglija – Senegal.

Poljska – Argentina 0:2 (0:0) Skupina C, 3. krog. Strelca: 0:1 Mac Allister (46), 0:2 Alvarez (67). Stadion 974, gledalcev 44.089, sodnik: Makkelie (Nizozemska), rumeni karton: Krychowiak; Acuna. Poljska: Szczesny, Bereszynski (od 72. Jedrzejczyk), Bielik (od 62. Szymanski), Cash, Frankowski (od 46. Kaminski), Glik, Kiwior, Krychowiak (od 83. Piatek), Lewandowski, Swiderski (od 46. Skoras), Zielinski, selektor: Michniewicz. Argentina: Martinez, Acuna (od 59. Tagliafico), Alvarez (od 79. Martinez), De Paul, Di Maria (od 59. Paredes), Fernandez (od 79. Pezzella), Mac Allister (od 83. Almada), Messi, Molina, Otamendi, Romero, selektor: Scaloni. Igralec tekme: Alexis Mac Allister (Argentina). Streli v okvir gola: 0:13, streli mimo gola: 1:7, prosti streli: 12:5, koti: 1:9, nedovoljeni položaji: 0:1, obrambe vratarjev: 11:0, prekrški: 6:11, število vseh podaj: 332:858, število natančnih podaj: 265:811, število vseh napadov: 73:170, število nevarnih napadov: 14:89, posest žoge (v odstotkih): 27:73.

S. Arabija – Mehika 1:2 (0:0) Skupina C, 3. krog. Strelci: 0:1 Martin (47), 0:2 Chavez (52), 1:2 Al Dawsari (90+5). Stadion Al Lusail, gledalcev 84.985, sodnik: Oliver (Anglija), rumeni kartoni: Al Shehri, Al Hassan, Tambakti, Madu, Al Amri, Bahebri; Alvarez. Savdska Arabija: Al Owais, Abdulhamid, Al Amri, Al Boleahi (od 37. Sharahili), Al Buraikan, Al Dawsari, Al Ghannam (od 88. Bahebri), Al Hassan (od 46. Madu), Al Shehri (od 62. Al Oboud), Kanno, Tambakti, selektor: Renard. Mehika: Ochoa, Alvarez (od 86. Funes Mori), Chavez, Gallardo, Lozano, Martin (od 77. Jimenez), Montes, Moreno, Pineda (od 77. Rodriguez), Sanchez (od 86. Alvarez), Vega (od 46. Antuna), selektor: Martino. Igralec tekme: Luis Chavez (Mehika). Streli v okvir gola: 2:10, streli mimo gola: 7:5, prosti streli: 24:22, koti: 1:8, nedovoljeni položaji: 2:6, obrambe vratarjev: 8:1, prekrški: 20:18, število vseh podaj: 313:427, število natančnih podaj: 193:333, število vseh napadov: 94:110, število nevarnih napadov: 32:57, posest žoge (v odstotkih): 39:61.

Avstralija – Danska 1:0 (0:0) Skupina D, 3. krog. Strelec: 1:0 Leckie (60). Stadion Al Janoub, gledalcev 41.232, sodnik: Ghorbal (Alžirija), rumeni kartoni: Behich, Degenek; R. Skov. Avstralija: Ryan, Behich, Rowles, Souttar, Degenek, Goodwin (od 46. Baccus), Mooy, Irvine, Leckie (od 89. Hrustic), McGree (od 74. Wright), Duke (od 82. Maclaren), selektor: Arnold. Danska: Schmeichel, Kristensen (od 46. Bah), Andersen, Christensen, Maehle (od 69. Cornelius), Hojbjerg, Jensen (od 59. Damsgaard), Skov Olsen (od 69. R. Skov), Eriksen, Lindstrom, Braithwaite (od 59. Dolberg), selektor: Hjulmand. Igralec tekme: Mathew Leckie (Avstralija). Streli v okvir gola: 4:3, streli mimo gola: 2:6, prosti streli: 13:12, koti: 2:6, nedovoljeni položaji: 1:3, obrambe vratarjev: 3:3, prekrški: 11:10, število vseh podaj: 300:680, število natančnih podaj: 202:579, število vseh napadov: 102:143, število nevarnih napadov: 37:79, posest žoge (v odstotkih): 31:69.

Tunizija – Francija 1:0 (0:0) Skupina D, 3. krog. Strelec: 1:0 Khazri (58). Stadion Education City, gledalcev 43.627, sodnik: Conger (NZel), rumeni karton: Kechrida. Tunizija: Dahmen, Talbi, Meriah, Ghandri, Maaloul, Laidouni, Skhiri, Kechrida, Ben Romdhane (od 74. Chaaleli), Khazri (od 60. Jebali), Slimane (od 83. Abdi), selektor: Kadri. Francija: Mandanda, Fofana (od 73. Griezmann), Konate, Varane (od 63. Saliba), Disasi, Tchouameni, Guendouzi (od 79. Dembele), Camavinga, Veretout (od 63. Rabiot), Kolo Muani, Coman (od 63. Mbappe), selektor: Deschamps. Igralec tekme: Wahbi Khazri (Tunizija). Streli v okvir gola: 3:4, streli mimo gola: 3:3, prosti streli: 8:17, koti: 7:8, nedovoljeni položaji: 3:2, obrambe vratarjev: 4:2, prekrški: 14:6, število vseh podaj: 324:634, število natančnih podaj: 265:570, število vseh napadov: 92:149, število nevarnih napadov: 43:55, posest žoge (v odstotkih): 34:66.