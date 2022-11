Ljubljanski odbojkarji so v drugo domačo tekmo letošnje lige prvakov vstopili z dobro popotnico, saj so pred 14 dnevi doma premagali nemški Düren, medtem ko so aktualni turški prvaki morali priznati premoč Perugii. Italijanska ekipa je zmagoviti niz nadaljevala tudi v torek, ko je v Dürnu brez izgubljenega niza premagala domačine in je z eno nogo že v četrtfinalu. Celotno tekmo za Perugio je zelo dobro odigral tudi slovenski reprezentančni podajalec Gregor Ropret, ki je dosegel tri točke.

Turška ekipa, ki je bila po dveh odigranih krogih še brez osvojene točke, je v Ljubljano prišla že v nedeljo. V mestnem obračunu so s 3:1 premagali do te tekme neporaženi Halbank. Njihovo najmočnejše orožje ob uigranosti, skupaj so že drugo sezono, ves čas pa igrajo bolj ali manj v isti zasedbi, je servis, o čemer smo se lahko prepričali v uvodnem nizu, ko so dosegli štiri ase. Tri do vodstva z 9:4. V drugem in tretjem nizu, ko turški servis ni bil več tako natančen, so varovanci Radovana Gačiča le izboljšali svoj sprejem. Turki so še povedli s 3:0, toda po bloku Matica Videčnika so domačini sploh prvič na tekmi prišli do vodstva (4:3), po uspešnem napadu Nikole Gjorgieva že z 11:7. Do konca niza, v katerem se je ob Gjorgievu razigral še Alen Šket, so ljubljanski odbojkarji svojo prednost ves čas večali. Bolj izenačen je bil tretji niz, v katerem so bili večinoma v prednosti slovenski državni prvaki. Zadnje izenačenje je bilo na 15. točki, za ljubljansko vodstvo z 2:1 v nizih je poskrbel Gjorgiev.

Najboljša turška ekipa zadnjih dveh sezon se ni sprijaznila s porazom. V napadu se je razigral Nizozemec Wouter ter Maat, spet so bili gostje nevarnejši na servisu, tako da so v končnici četrtega niza vodili že s 23:18. Toda kapetan domače ekipe Gjorgiev je s servisi in učinkovito igro v napadu ACH Volley pripeljal na točko zaostanka (22:23). V napeti in na trenutke kaotični končnici so gostje s točko Bedirhana Bülbüla izkoristili drugo zaključno žogo. V tie-breaku so bolje začeli Ljubljančani, ki so povedli s 3:1, vendar so na menjavo strani s prednostjo dveh točk odšli turški odbojkarji. Nezaustavljiv je bil ter Maat, ki je z blokom in še enim uspešnim napadom poskrbel za vodstvo z 10:6. Z asom Danijela Koncilje so domačini še prišli na točko zaostanka, vendar sta jih pokopali dve lastni napaki. Prednosti treh točk (13:10) Turki niso več izpustili iz rok.

»Zelo težko je popolnoma zaustaviti njihov servis, vendar nam ga je v drugem nizu uspelo obvladati, zato smo tudi vzpostavili ravnotežje. Žal na koncu tudi sreča ni bila na naši strani,« je na tekmo komentiral domači trener Radovan Gačič, ki mu je v napadu ob Gjorgievu in Šketu manjkal še en prodoren igralec. Čeprav je Klemen Šen, ki je že v drugem nizu zamenjal Mateja Köka, odigral zelo korektno tekmo.

V tem letu Ljubljančane čaka še gostovanje v Dürnu, in sicer 14. decembra. Januarja prihodnje leto bodo doma gostili še Perugio, v zadnjem krogu pa jih čaka še tekma v Ankari.