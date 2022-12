Derbi med zelo oslabljenim Koprom in Muro je bil na Bonifiki v prvem polčasu dolgočasen, v drugem pa sta obe ekipi zaigrali bolj ambiciozno in zapravili nekaj lepih priložnosti. Najbližje zadetku je bila mora v finišu tekme, ko je Šroler zadel vratnico gola gostiteljev. Zmago Domžal z 2:0 na občinskem derbiju proti Radomljam je med 150 gledalci videl tudi reprezentant BiH in napadalec Interja iz Milana Edin Džeko, ki je družinski prijatelj športnega direktorja Domžal Senijada Ibričića. Domžale so v drugem polčasu prišle do zmage zaradi učinkovitosti in izključitve igralca Radomelj, ki so bile sicer gostitelj tekme v domžalskem športnem parku.

Vrhunec 18. kroga v prvi slovenski ligi, s katerim bodo sklenili prvo polovico prvenstva, bo danes ob 18. uri v Stožicah z derbijem vodilnih ekip Olimpije in Celja. Trener Olimpije Albert Riera je med premorom veliko pozornosti namenil telesni pripravljenosti, ki bo zelo pomembna zaradi zahtevnih igrišč v zaključku jeseni. »Poudarek je bil na igri brez žoge. To je običajno ahilova peta ekip, katerih igra temelji na veliki posesti žoge, a sem zelo zadovoljen z našo disciplino v tem segmentu igre. Pripravljeni smo na tri tekme,« je klepet s predstavniki treh medijev v Stožicah začel Albert Riera.

Olimpija želi na zimski premor s 50 točkami

V Olimpiji so tekmo s Celjem označili z rdečo barvo. »Prvič, ker so naš prvi zasledovalec in s tem glavni tekmec za naslov prvaka. Drugi razlog je, da so nas premagali na prvi tekmi in zdaj želimo zmagati mi,« je pojasnil Riera. Od dveh porazov v letošnji sezoni je bil tisti s Celjem (3:4) za Španca bolj boleč kot z Bravom (1:6). Olimpija je v Celju ob polčasu vodila z 2:0, nato pa podlegla pritisku tekmeca. V Ljubljani nimajo težav s poškodbami. Ko Riera igralce vpraša, ali so so utrujeni od zmag, vedno dobi odgovor, da ne, ker v tem uživajo, vse skupaj pa je najboljša motivacija. »V primerjavi s prvo tekmo s Celjem smo veliko boljša ekipa, kot smo bili takrat. Glede na prvo četrtino sezone smo naredili velik napredek. Zelo smo napredovali v trenutkih, ko smo v težavah in nam ne gre po načrtih. Z zmago bi imeli pred Celjem 16 točk prednosti, kar bi bilo pomembno s psihološkega vidika za samozavest. S tremi zmagami do konca jeseni bi imeli 50 točk, kar bi bil lep dosežek,« je pojasnjeval Riera.

40-letni Španec zaradi dveh rumenih kartonov ekipe ne bo smel voditi z roba igrišča, ampak bo moral na tribuno. »Verjetno smo edina liga v Evropi, v katerih je trener suspendiran že po dveh rumenih kartonih. Nisem ju prejel zaradi pritoževanja nad sodniki, ampak zaradi mojih reakcij proti klopi nasprotne ekipe. Nekateri govorijo, da sodniki pomagajo Olimpiji, a tudi mene kaznujejo enako kot ostale. Ker so najbolj pomembni igralci, verjamem, da bodo tudi brez mene dobro opravili svoje delo. V modernem nogometu smo lahko vseeno povezani s klopjo, a se bom potrudil, da ekipe ne bom motil s preveč informacijami,« je dodal Riera, ki se raje kot s prestopnim rokom ukvarja s tem, kako narediti boljšega prav vsakega igralca.

Celje se že pripravlja na zimske nakupe reprezentantov

Celjani, ki so ves premor podredili pripravam na gostovanje v Ljubljani, bodo imeli danes veliko navijačev po vsej Sloveniji, da bi z zmago zmanjšali zaostanek za Olimpijo. Aljoša Matko je ujel strelsko formo, saj je na zadnjih treh tekmah dosegel tri gole, katerim je dodal še asistenco. Zelenico v Stožicah odlično pozna, saj je spomladi (neuspešno) igral za Olimpijo. Trener Roman Pilipčuk je lepo uravnotežil ekipo. Vodstvo kluba, ki ima med vsemi prvoligaši na razpolago največ denarja, že išče okrepitve za zimski prestopni rok. Na seznamu želja sta tudi slovenska reprezentanta Žan Karničnik, ki je na stranskem tiru v Ludogorcu, in Gregor Sikošek, ki je postal rezerva v Mariboru.

»Vsi smo že dobro spoznali Olimpijo. Vemo, kako igra, ima zelo kakovostno zasedbo, zato pričakujemo težko tekmo. Verjamem v soigralce in našo ekipo. S pravim pristopom in pravo mero energije se iz Ljubljane lahko vrnemo s tremi zelo pomembnimi točkami,« je povedal vezist Celja Denis Popović.

Vrstni red: Olimpija (-1) 43, Mura in Celje (-1) po 30, Koper 29, Maribor 27, Domžale 25, Bravo 21, Radomlje 13, Gorica in Tabor po 12.

Radomlje – Domžale 0:2 (0:0) Strelca: 0:1 Repas (50), 0:2 Đurić (84). Športni park Domžale, gledalcev 150, sodnik: Matoša (Ljubljana), rumeni kartoni: Madžid; Šošić, Saitoski, Alić, Hodžić,rdeči karton: Šošić (65., drugi rumeni karton). Radomlje: Velić, Marković, Čuić (od 59. Sever), Šošić, Hrvoj, Sokler, Zulić, Ouro (od 83. Nuhanović), Tahiraj (od 83. Čuić), Pogačar (od 59. N'Landu), Korun (od 83. Vrhovac), trener: Bašić. Domžale: Mulalić, Đurić, Ja. Pišek, Kovačević (od 77. Jakupović), Durdov (od 77. Barišić), Hodžić, Repas (od 85. Podlogar), Saitoski (od 63. Perc), Alić (od 46. Strajnar), Jo. Pišek, Ilenič, trener: Rožman. Igralec tekme: Žiga Repas (Domžale). Streli v okvir gola: 4:6, streli mimo gola: 4:5, blokirani streli: 5:5, prosti streli: 22:18, koti: 5:12, nedovoljeni položaji: 1:0, obrambe vratarjev: 4:4, prekrški: 17:22, število vseh napadov: 91:87, število nevarnih napadov: 36:50, posest žoge (v odstotkih): 50:50.