Ameriško pravosodno ministrstvo uspešno dokazuje, da vdor v ameriški kongres 6. januarja lani ni bil spontano dejanje privržencev tedanjega predsednika Donalda Trumpa, ampak vsaj v določenem obsegu organiziran poskus nasilne preprečitve prenosa oblasti na demokrata Joeja Bidna, za katerim so stale skrajno desne skupine.

Dvanajstčlanska porota zveznega sodišča v prestolnici Washington je namreč v torek Stewarta Rhodesa, vodjo milice Varuhi prisege, in še enega člana te skupine spoznala za kriva sodelovanja v zaroti proti oblasti. Gre za zelo redko uporabljeno obtožbo, za katero je zagrožena kazen do dvajset let zapora. Tri druge člane skupine je porota oprostila te obtožbe, je pa bilo vseh pet obsojenih še za druga dejanja, med drugim oviranje uradnega postopka.

V hotelu pripravili zalogo orožja in opreme

Zvezni tožilci so s sporočili s telefona, ki jih je pošiljal Rhodes, sporočili na družbenih omrežjih ter posnetki nadzornih kamer pokazali, da je začel o oboroženem uporu govoriti že kmalu po predsedniških volitvah 3. novembra 2020, za katere je Trump trdil, da so ukradene. V sobi hotela v Virginiji so pred potrjevanjem volilnih rezultatov v kongresu pripravili zalogo orožja in opreme, je trdilo tožilstvo. Nič od tega niso uporabili, so pa imeli pripravljene »enote za hitro posredovanje«, da bi orožje po potrebi hitro prinesli v Washington, je navajalo tožilstvo. Rhodes se je 6. januarja udeležil Trumpovega shoda in odšel do poslopja kongresa, vendar vanj ni vstopil, ampak je stal spredaj kot »general na bojišču«, ki nadzoruje svoje enote, je trdilo tožilstvo.

Obramba je na drugi strani trdila, da Varuhi prisege vedno, ko kam gredo, nekje pripravijo zalogo orožja, in da so tisti dan v Washingtonu varovali pomembne Trumpove pristaše, denimo Rogerja Stona. Dejali so tudi, da ni bilo načrta o vdoru v kongres in da Rhodes ni nikomur ukazal, naj gre v poslopje. Napovedali so, da se bodo na razsodbo pritožili.

Zadnja obsodba sega v leto 1995

To je bilo doslej najbolj odmevno sojenje za vdor v kongres. In prvič po skoraj treh desetletjih so nekoga (ne pravnomočno) obsodili sodelovanja v zaroti proti oblasti. Nazadnje se je to zgodilo leta 1995, ko so muslimanskega klerika Omarja Abdela Rahmana in še deveterico obsodili uporniške zarote zaradi načrtovanja bombnih napadov na newyorške znamenitosti. Kmalu se bosta sicer začeli še dve sojenji z obtožbami o kovanju zarote proti oblasti, in sicer še nekaterim drugim pripadnikom Varuhov prisege ter pripadnikom še ene skrajno desne skupine Ponosni fantje.

Preiskovalni odbor predstavniškega doma, ki preiskuje okoliščine vdora v kongres 6. januarja, je med svojimi javnimi zaslišanji nakazoval na povezave med Trumpovimi sodelavci in skrajnimi skupinami ter trdil, da je Trumpov poziv 19. decembra k shodu v Washingtonu na dan potrjevanja volilnih rezultatov izzvenel kot poziv skrajnim skupinam, ki so začele usklajevati svoje priprave na dogodek. Trump je javno do zadnjega skrival, da bo na shodu pozval k »pohodu na kongres«, vendar pa so omenjene skupine to vedele že prej, trdijo člani preiskovalnega odbora, ki bo sicer kmalu končal svoje delo, saj večino v predstavniškem domu prevzemajo republikanci.