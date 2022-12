V Srbiji močno odmeva aretacija nekdanjega nogometaša Dušana Petkovića, ki so ga v obsežni mednarodni akciji, povezani z zasegom 115 kilogramov kokaina, prijeli na Nizozemskem. Oseminštiridesetletni Petković je bil po koncu nogometne kariere med drugim športni direktor v slovenskih nogometnih klubih Koper in Zavrč. Gre za sina pokojnega Ilije Petkovića, legendarnega jugoslovanskega nogometaša in selektorja srbske nogometne reprezentance.

V mednarodni akciji srbskega tožilstva za organizirani kriminal, srbske varnostno-obveščevalne službe in tamkajšnjega notranjega ministrstva, belgijskega in nizozemskega tožilstva, Europola in Eurojusta so v treh državah prijeli osem oseb, preostali člani organizirane hudodelske združbe pa so na begu in jih še iščejo, je zapisano v uradnem sporočilu. Srbski časnik Blic navaja, da sta med pridržanimi tudi Dušan Petković in njegov 28-letni rojak Damjan Roganović, ki naj bi jima zasegli tudi večjo količino denarja in orožje. Kriminalna organizacija naj bi organizirala transport večje količine kokaina iz Južne Amerike v pristanišče v nizozemskem Rotterdamu in nato do belgijskega mesta Arlon. Tožilstvo je sporočilo, da so prek podjetja, registriranega za preprodajo betonskih plošč, od neke gospodarske družbe v Luksemburgu kupovali betonske plošče in jih nato zamenjali za plošče, ki so jih naredili v skladišču v Arlonu – in v katere so skrili pakete s kokainom. Med zaključno akcijo je policija odkrila 22 »obogatenih« betonskih plošč. V vsaki od njih so bili skriti trije paketi kokaina, težki 1120 gramov, je sporočilo srbsko tožilstvo. Poleg tega so zasegli še 37 zavojev s kokainom, skupno 115 kilogramov. Njegovo vrednost ocenjujejo na približno 11 milijonov evrov.

Po pisanju nekaterih beograjskih medijev naj bi Dušana Petkovića po zaslišanju izpustili na prostost. Srbsko tožilstvo je včeraj to informacijo še preverjalo. Gre za sina slovitega Ilije Petkovića, ki je umrl predlani v 75. letu starosti. Ilija Petković je bil izjemen jugoslovanski nogometaš. Največji pečat je pustil pri OFK Beograd, za katerega je zbral 417 nastopov in dosegel 68 golov; zaradi hitrosti so ga klicali Burja s Karaburme (slednje je bil stadion OFK). Za jugoslovansko reprezentanco je med letoma 1968 in 1974 odigral 43 tekem in dosegel šest zadetkov, igral je tudi na svetovnem prvenstvu 1974 v Nemčiji in denimo dosegel zadetek v zgodovinski najvišji zmagi Jugoslavije z 9:0 proti Zairu. Kasneje je bil trener številnih klubov in tudi selektor nogometne reprezentance Srbije in Črne gore na svetovnem prvenstvu v Nemčiji leta 2006, kamor je pripeljal tudi svojega sina; ta je bil na reprezentančnem seznamu določen kot zamenjava za poškodovanega Mirka Vučinića, a je moral selektor svojo odločitev pod pritiskom javnosti spremeniti.

Dušan Petković je od julija letos športni direktor nogometnega kluba OFK Beograd. Kot aktiven nogometaš je igral za reprezentanco Srbije in Črne gore, pa tudi v nemškem Wolfsburgu, na Japonskem za Yokohama F. Marions in v Rusiji za moskovski Spartak. Kariero je zaključil leta 2007 v moskovskem klubu Saturn Ramensko. Kot rečeno, v Sloveniji je bil tudi športni direktor Zavrča in Kopra; v Zavrč je tedaj kot igralca pripeljal tudi nekdanjega španskega reprezentanta Alberta Riero, ki je zdaj uspešen trener nogometašev ljubljanske Olimpije.

Član kavaškega klana

O Damjanu Roganoviću, domnevno pastorku Dušana Petkovića, pa mediji pišejo kot o članu zloglasnega kavaškega klana. Damjan je sin Milana Roganovića, imenovanega Rogo, ki je bil julija 1997 umorjen pred lokalom v beograjskem Senjaku. Rogo naj bi bil pripadnik klana Amerika, ki ga je vodil Vojislav Raičević, imenovan Vojo Amerikanec. Usodnega večera so napadalci počakali, da je Milan Roganović zapustil kavarno in sedel v svojega mercedesa, nakar so proti njemu iz dveh orožij izstrelili več deset strelov. Ne morilcev ne naročnikov uradno nikoli niso odkrili. Kriminalna skupina, katere član je bil, je bila sredi 90. let prejšnjega stoletja ena najmočnejših. Povezana je bila s številnimi surovimi likvidacijami. Zaradi osebnih sporov naj bi Milan Roganović in Borut Petrović sodelovala tudi pri ugrabitvi in mučenju Voja Amerikanca. Njegovega trupla nikoli niso našli, krožile so govorice, da so njegove dele zakopali ali vrgli v Donavo. Našli so le njegov zažgani džip. Po Raičevićevem izginotju je na beograjskih ulicah izbruhnila vojna med kriminalci. Njegovi prijatelji naj bi sprožili maščevalni pohod, katerega žrtev je bil, vsaj tako sumijo, tudi Roganović, piše srbski Kurir. Takrat je imel njegov sin Damjan tri leta.