Do zadnje strani: Med nevidnostjo in neobstojem

Če smo v preteklosti afriško literaturo časovno klasificirali na oralno, predkolonialno, kolonialno in postkolonialno obdobje pisanja, pri čemer je bilo slednje zaznamovano z izrazito družbenopolitično angažiranostjo, predvsem glede na teme o neodvisnosti in formiranju novonastalih držav, nam sodobna afriška literarna produkcija ponuja drugačen, bolj svež pristop k temam, porajajočim se znotraj hiperglobalizirajočega sveta, znotraj katerega Afrika ni več razumljena kot od sveta izolirana celota. Čeprav se na prvi pogled zdi, da se je afriška literatura razbremenila svoje načelne političnosti, se je političnost te pravzaprav preselila s področja kolektivnega na področje osebnega, kar se jasno kaže tudi znotraj vprašanj spola, spolnosti in navsezadnje tudi LGBT-tem, o katerih piše nigerijska pisateljica Akwaeke Emezi. Pisateljica se namreč tudi sama identificira kot nebinarna transspolna oseba, pri čemer uporablja zaimke oni/njih/njihovo, o čemer piše v svojem delno avtobiografskem prvencu Freshwater (2018), kjer znotraj politeističnega in panteističnega religijskega sistema Igbo sebe naslavlja kot ogbanje, zli duh, s čimer med drugim tudi posredno izprašuje odnos med telesom in duhom znotraj zahodnega dualizma.